Formand for Danske Seniorer i Korsør Anders Nielsen opfordrer til, at alle aktiviteter for ældre lukkes ned på grund af smittefare fra coronavirussen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Formand: Corona bør lukke alle aktiviteter for ældre

Risikovurderingen onsdag lyder, at op mod 10% af befolkningen bliver ramt af smitte, mens cirka en procent befolkningen svarende til 58.000 personer får behov for hjælp af sundhedsvæsenet. Heraf vil cirka 11.600 vil have behov for hospitalsbehandling med de 3000 af dem som kritisk syge.