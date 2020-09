Adskillige utilfredse busbrugere var mødt frem foran rådhuset mandag. Ifølge udvalgsformand Villum Christensen (LA) er problemet med dårligt korresponderende busser i Vemmelev på plads, mens han ikke kender til status i den østlige del af Slagelse. Foto: Arne Svendsen

Formand: Akut busproblem er blevet løst

Udvalgsformand mener, at det vil blive alt for dyrt at genindføre tidligere serviceniveau på rute 902, men det vil blive undersøgt, om der kan laves gennemgående

enkelte ture uden skift i myldretiden.

Slagelse - 03. september 2020

Der er sat ind med ekstrabusser, og Movia har ændret på tiderne, så busserne passer bedre sammen i Vemmelev. Så det akutte problem er løst.

Det mener formand for udvalget for erhvervs og teknikudvalget Villum Christensen (LA), som Sjællandske har kontaktet for at få svar på nogle af de spørgsmål, som Karin Kristiansen fra Frølunde Fed har sendt til kommunen og som var med ved mandagens demonstrtion foran rådhuset.

- Det er jo rigtigt, at der blev sparet knap fire millioner kroner sidste år, da vi omlagde busrute 902 fra kvartimesdrift til halvtimesdrift, som er det almindelige serviceniveau andre steder. Det var vi nødt til på grund af stærkt stigende udgifter til busdriften. Men vi har her i august sat ind med ekstrabusser, der vist koster os 600.000 kroner årligt, ligesom vi har fået Movia til at sørge for, at busserne passer bedre sammen i Vemmelev, siger Villum Christensen, der videre siger, at det altså er Movia og ikke kommunen, der står for den nøjagtige koordinering af ruterne.

Kender ikke problemer i Slagelse

Ved demonstrationen blev der også gjort opmærksom på problemer i Slagelse østby, hvor John Petersen har samlet underskrifter i anledning af, at busstoppestedet for 901 og 902 uden varsel er blevet flyttet, så han og andre har fået over 700 meter længere til bussen.

Der er samlet i alt 303 underskrifter mod denne beslutning fra Eventyr-kvarteret, Hindbærvej, Solbærvej, H. C. Andersensvej, Astrid Lindgrensvej, Stikkelsbærvej, Kassebjerggårdsvej og Nykobbelvej.

Villum Christensen siger dog hertil, at den problematik er han ikke bekendt med.

Overvejer ændringer Villum Christensen oplyser, at erhvervs- og teknikudvalget på sit næste møde skal drøfte ønsker til næste års drift hos Movia.

- Her vil vi prøve at få en ekstra bus ind over Tjæreby, hvor der er forsvundet et stoppested, ligesom vi vil sætte ind ved Næsby Strand. Her har fået flere henvendelser fra. Desuden er vi ved at undersøge, om det vil være muligt, at 902 på enkelte ture, formentlig om morgenen, kører direkte igennem fra Korsør til Slagelse, uden at passagererne skal skifte i Vemmelev, siger Villum Christensen.

Han vil dog ikke være med til at bruge stadig flere penge på busruterne i kommunen.

- Det er jo ingen løsning blot at blive ved at lade det hele køre videre uændret og bruge flere og flere penge, mens masser af busser kører tomme rundt. Vi må lave ændringer, som for eksempel nu den nye gratisbus, og vi må også se på, om vi skal blive ved med at betale de mange penge til Movia, som det koster at få tilrettelagt ruterne, siger Villum Christensen.