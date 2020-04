- Det siger sig selv, at det får betydning, når vi ikke har de store events, men vi vil ikke bare lukke bogen og vente på bedre tider, lyder det optimistisk fra formand for Skælskør Erhvervsforening, Pia Kimer Jacobsen, efter et forlænget forsamlingsforbud har aflyst flere af sommerens store arrangementer.

Formand: Aflysninger skal erstattes af liv på en anden måde

Alle sommerens store begivenheder må springe 2020-udgaven over. Men formand lover, at der i Skælskør bliver liv i byen alligevel.

Slagelse - 08. april 2020 kl. 12:06 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ingen kulturel folkefest, ingen Korsbæk-dag, keramikfestival eller børnefugleskydning.

Forbuddet mod at samle mange mennesker sommeren over vil som mange andre steder blive mærkbart i Skælskør, men formand for Skælskør Erhvervsforening, Pia Kimer Jacobsen, nægter helt at tabe modet.

- Det siger sig selv, at det får betydning, når vi ikke har de store events, men vi vil ikke bare lukke bogen og vente på bedre tider. Vi skal ud at skabe noget liv på en anden måde, inden for de rammer vi nu har, siger hun.

Hvad byen præcis vil byde på, kan hun ikke sige endnu.

Men det er klart, at det skal være underholdende indslag, som ikke samler en stor menneskemængde og nok først efter 10. maj, hvis den nuværende begrænsning på maksimalt ti personer samlet bliver ophævet til den tid.

Håber på genbesøg - Vi er meget opmærksomme på, at vi skal skabe noget andet. Vi vil gøre alt for at skabe det liv, der er muligt, siger Pia Kimer Jacobsen.

Formanden skyder på, at omkring halvdelen af byens butikker holder lukket i øjeblikket, men ud over den hjemmeside, som er i gang for kunder og handlende, skal hjælpepakken fra kommunen bruges til at arbejde videre med at støtte detailhandelen.

"Det bliver en mærkelig sommer, men vi lægger os virkelig i selen, når vi kender rammerne"

- Pia Kimer Jacobsen, formand, Skælskør Erhvervsforening Med optimismen i behold nævner erhvervsforeningens formand også, at mange vil holde ferie i deres eget land i år, og det kan måske betyde, at nogle af dem, der normalt kommer til de store begivenheder, vender tilbage til den by, hvor de tidligere har oplevet noget specielt.

- På den måde kan vi håbe på mange genbesøg. Det bliver en mærkelig sommer, men vi lægger os virkelig i selen, når vi kender rammerne, siger Pia Kimer Jacobsen.

Nødt til at aflyse festival Keramikfestivalens nyansatte koordinator, Mie Hedegaard, ærgrer sig grumme over, at festivalen ikke bliver til noget i år. Styregruppen bag festivalen havde overvejet, hvordan den kunne afvikles alternativt, men i går var der ingen vej uden om total aflysning.

Festivalen lå 8. juli, og med forlængelsen af forbuddet mod at samle mange mennesker frem til udgangen af august, var der ingen anden udvej. Artiklen fortsætter efter billedet...

Menneskemylderet ved keramikfestivalen i

Skælskør er aflyst i år, da regeringen til og

med august forbyder forsamlinger på mere

end ti personer for at inddæmme

smittespredning af coronavirus.



- Vi havde leget med forskellige scenarier og prøvet at gøre alternativer parat, men nu må vi meddele de 70 tilmeldte keramikere samt samarbejdspartnere og sponsorer, at vi aflyser. Det kommer til at betyde, at alle de tiltag, vi har haft for i år, bliver skubbet videre til 2021, så man kan godt sige, at en del af forarbejdet er gjort til den tid, konstaterer Mie Hedegaard.

Borreby afventer På Borreby Herreborg tør godsejer og teaterleder Joachim Castenschiold endnu ikke sige, om årets høstfest med »Det store Morten Korch-show« gennemføres fra den 11. september til den 4. oktober. Altså efter de restriktioner, der foreløbig gælder frem til og med den 31. august.

- Jeg har ikke taget stilling til det endnu. Vi venter lige et øjeblik. Vi er i gang på planlægningsniveauet, og det næste på programmet er audition i maj, siger Joachim Castenschiold.

Han vil nu vende situationen med produktionsholdet, men nævner, at det jo også er et spørgsmål om, hvorvidt der kan sælges billetter. Håbet er dog at gennemføre, lyder det.

- Det betyder ufattelig meget for os, siger Joachim Castenschiold og fortæller, at mange andre arrangementer på herreborgen - blandt andet konfirmationer - allerede er blevet aflyst eller udsat.

Borreby Teater kan måske gennemføre høstfesten

med Morten Korch-show til efteråret. Måske ikke.

Om restriktioner som forsamlingsforbuddet endnu

en gang bliver forlænget, er nemlig usikkert.