Formænd: - Brug for handling for idrætten

Idræt: Som tidligere nævnt viser undersøgelse fra Danmarks Idræts Forbund, at Slagelse Kommune er gået 19 pladser tilbage siden 2017 med hensyn til de lokale idrætsforeningers vilkår. Ikke mindst Slagelse Gymnastikforening mærker, at der er mangel på faciliteter til medlemmerne. 150 gymnaster må tre gange om ugen til Sorø.

Vil man fortsætte med at dygtiggøre sig indenfor gymnastik efter de første børneår, kan det ikke foregå i Slagelse.

Det er realiten i Slagelse Gymnastikforening, hvor man kan tale med om, at der i høj grad mangler faciliteter i kommunen. I det konkrete tilfælde et springcenter.

- To til tre gange om ugen må 150 af vore gymnaster tage til Sorø for at kunne dyrke springgymnastik. Det er kun børnehold op til otte år, som vi har plads til i Antvorskovhallen. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, og derfor har vi da også i mange år ønsket os et springcenter, siger gymnastikforeningens formand.

Han nævner, at det med hensyn til co2-udledning er helt galt med al den trafik og hertil kommer de store udgifter for forældrene.

- En af forældrene til en gymnast bor i Korsør, og vedkommende har regnet ud, at det årligt koster 8000 kroner i diesel at køre til Sorø tre gange om ugen, siger Lars Rasmussen.

Handling må til Han peger i lighed med formand for Slagelse Idræts Råd Jørn C. Nielsen på, at der er brug for handling fra politikernes side.

- Kommunens vedtagne idrætspolitik fortæller, hvad vi i Slagelse Kommune gerne vil, men her er det ikke kun vedtagne og nedskrevne beslutninger, der tæller. Nu må der handling til, siger Jørn C. Nielsen, der mener, at der er brug for en langsigtet plan.

En samlet plan som indbefatter både situationsanalyse af bestående idrætsfaciliteter's vedligeholdelsesstand og ønsker til nye idrætsfaciliteter.

Hvad springcenter angår er det sat på dagsordenen i byrådet - dog uden at der er bevilget penge.

Lars Rasmussen har foreslået, at centret rykkes væk fra Antvorskovhallen.

- Heldigvis har man besluttet at bygge svømmehal, og desuden håber vi på, at Antvorskovhallens gymnastiksal kan blive udvidet, så den også vil blive stor nok til at spille håndbold i. Det vil så til gengæld betyde, at det kommer til at knibe på pladsen i området, siger Lars Rasmussen.

Som en konsekvens heraf arbejder kommunen derfor nu ud fra, at springcentret skal placeres ved Byskovvej.

Det siger undersøgelse I undersøgelsen fra DIF indgår et spørgeskema, som 43 lokale idrætsforeningen har besvaret.

Undersøgelsen indeholder følgende områder: Frivillige, faciliteter, økonomi og idrætspolitik.

Hvad det frivillige angår er Slagelse faktisk rykket frem, hvilket Jørn C. Nielsen finder imponerende, men når det kommer til spørgsmålet om kommunens økonomiske prioritering af idræt er man gået 44 pladser tilbage til en rangering som nummer 72.

Også vurderingen af kommunens anerkendelse af frivilligheden er gået tilbage ifølge undersøgelsen.

- Det er et supervigtigt punkt, da det er de mange ildsjæle og frivillige, der binder foreningslivet sammen, siger Jørn C. Nielsen, der dog noterer, at Slagelse Kommune har en fornem placering med hensyn til antal medlemmer pr. frivillig i forhold til nabokommunerne.

Men vedrørende anlægsudgifter til idrætsanlæg ligger Slagelse altså helt i bund på Sjælland, selv om man er Team Danmark Kommune. Ikke mindst i forhold til Roskilde, der har samme status.

Roskilde ligger på en fjerdeplads, mens Køge ligger nummer seks og Holbæk (der jo har lavet en ny sportsby i perioden) er nummer syv.

Kalundborg er nummer 30, Ringsted nummer 50, Vordingborg nummer 56, Næstved nummer 58, Sorø nummer 74 og Slagelse sidst som nummer 77.

Der er tale om en markant tilbagegang, idet Slagelse i 2013 lå nummer 22 og i 2017 lå nummer 40.

Omkring driftsudgifter til idrætsområdet ligger Slagelse nummer 34.

Øjenåbner for politikere Jørn C. Nielsen bemærker også, at der ifølge undersøgelsen er sket en markant forværring med hensyn til vurderingen af kommunens økonomiske prioritering af idrætten, hvor Slagelse er gået fra en plads som nummer 28 til nummer 72.

Ligeledes går kommunen 10 pladser tilbage fra nummer 38 til nummer 48 når det gælder vurderingen af, om udfoldelsen af idrætspolitikken understøtter idrætsforeningernes arbejde.

- Det må være en øjenåbner for politikerne og et opråb frem mod kommunalvalget, siger Jørn C. Nielsen, der ikke uventet betegner det som en utilfredsstillende udvikling, at Slagelse samlet set er gået 19 pladser tilbage til en placering som nummer 72.

Hvorimod den anden Team Danmark Kommune i Region Sjælland, Roskilde, er gået frem fra nummer 25 til nummer to.