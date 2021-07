Se billedserie Sune Olsen har kigget på trafikken på Skovvej de seneste mindst 15 år. Ofte fra hjørnet ved Skovåsen over for. Men ikke når varme og sol gør skygge nødvendig fra træerne på modsatte side som her.

Forklaring på Sunes trafikkig

Hvem er han? Manden med ét ben og kasket, der år efter år næsten hver dag i sommerhalvåret sidder i sin firehjulede elscooter på Skovvej og kigger på trafikken. Sjællandske har spurgt ham.

Slagelse - 17. juli 2021 kl. 08:25 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

De fleste på vej til eller fra Korsør ad Skovvej har set ham. Manden med kasketten og ét ben siddende i sin firehjulede elscooter. Enten på hjørnet af Skovvej og Skovåsen eller som nu med meget sol og varme på modsatte side placeret i den kølende skygge under træerne ud for boligområdet Skovparken.

Men hvem er han egentlig? Sjællandske har spurgt ham.

- Ja, hvis jeg er lidt sent om at komme herop i foråret, så henvender folk sig og spørger, om jeg er blevet syg. For mange bliver det ikke forår og sommer, før jeg sidder på min plads, siger Sune Olsen.

Gift i over 30 år Han kom til verden for 72 år siden ved Stigsnæs, men har siden 1988 boet i Korsør.

- Korsør er bare en god by. Det var min kone Jutta, som jeg har været gift med i over 30 år, som fik os til Korsør, siger Sune Olsen. Parret bor i dag i gårdhavehusene på Kjærsvej, så køreturen fra hjemmet til de faste kiggepladser på Skovvej er overkommelig. De har ingen børn sammen, men to hver fra tidligere forhold.

To på kiggepladsen - Jeg så forleden, at du ikke var alene, men at I var to i elscootere, der sad og kiggede?

-Ja, det er Kurt »Slagter«, der til tider gør mig selskab, siger Sune Olsen.

- Hvor længe har du holdt øje med trafikken her på Skovvej?

- Det bliver nok mindst 15 år, så der er rigtig mange, der hilser - se det gjorde buschaufføren også, siger Sune Olsen, mens han vinker tilbage til den gule bus.

Især lastbiler Han har i alle årene kun oplevet en ulykke, da en mand som ham selv væltede på en elscooter.

- Jeg kørte straks ud og fik standset trafikken, men der kom hurtigt hjælp til ham, siger Sune Olsen, der især har en forkærlighed for at kigge efter lastbiler.

- Jeg har alle dage foretrukket Mercedes, selv om jeg selv har kørt i de fleste andre mærker også, siger Sune Olsen.

Langturschauffør Han har en mangeårig arbejdsfortid som langturschauffør med ture til de fleste europæiske lande og Rusland.

- Jeg har oplevet en hel del. Som chauffør kiggede man jo også på trafikken, så det nyder jeg fortsat at gøre, siger Sune Olsen.

Blodprop Men en blodprop i hjernen for 20 år siden satte en brat stopper for jobbet som langturschauffør.

-Ja, efter blodproppen måtte jeg ikke køre lastbil mere, siger Sune Olsen.

Efterfølgende ramte også sukkersyge ham, så han i 2012 fik amputeret det ene ben.

- Hvad får du tiden til at gå med om vinteren, hvor det er for koldt at kigge på trafik på Skovvej?

- Så må jeg jo sidde og glo endnu mere på det rådne fjernsyn, selv om der efterhånden ikke er meget at se. Jeg følger dog netop nu lidt med i Tour de France, fordi der er en dansker, der gør det godt, siger Sune Olsen.

Vinkende selskab Han ser dog ikke selve etapen, men opsamlingen om aftenen, for verdens største cykelløb kan altså ikke ændre på rutinen med de daglige timer med trafikkig på Skovvej fra frokosttid og nogle timer frem i vinkende selskab og med smøg og en øl som forplejning.