Forklædte folkevogne festede

Mange har givet i weekenden på de vest- og sydsjællandske veje mødt sjældne veteranbiler i paradekørsel. Bilerne ligner ved første øjekast potente sportsvogne, hvilket de bestemt ikke er. Jubilæum og Korsør var årsagen.

Slagelse - 20. juni 2021 kl. 16:04 Af Helge Wedel

En ulv i fåreklæder. Festlig folkevogn. Smart bil med helt almindelig teknik.

Folkevognsmodellen VW Karmann Ghia har som kært barn mange navne og betegnelser.

I weekenden er den i Danmark yderst sjældne bilmodel, der blev produceret i Tyskland mellem 1955 og 1974, givet spottet i paradekørsel på mange af de vest- og sydsjællanske veje.

Årsagen er fejringen af Dansk Karmann Ghia Klub 40 års jubilæum, der med udgangspunkt fra Klarskovgaard i Korsør kørte til Næstved for at besøge glasværket Holmegaard, mens også Sorø var mål for en udflugt.

- V havde lagt op til et stort internationalt jubilæumsstævne med op imod 100 deltagere, men dels udsatte corona fejringen et år, og stadig har mange af vore udenlandske deltagere, valgt at melde afbud grundet corona, så vi er endt på 26 deltagende biler, siger Michael Kuehn, næstformand i klubben for de sælige folkevognsbiler, hvor der i Danmark er i alt er omkring 100 i køreform. Mange flere findes dog i eksempelvis Brasilien. I alt blev der produceret 400.000 VW Karmann Ghia

Som Volvo Amazon - Bilen blev aldrig den store suces i Danmark trods dens smarte sportsvognsudseende. Den var simpelthen for dyr. For de samme penge kunne du købe i Volvo Amazon , hvor du fik en langt større bil, siger Michael Kuehn. Selv har han fra barnsben været faschineret af den lave bil med det smarte udseende, så han bare måtte eje en som voksen.

Folkevognsboblen Den velkendte folkevognsboble gik sin sejrsgang over hele verden, hvilket fik den tyske bilfabrikant til at tænke, at der nok også ville være salg i en smart sportsvogn med helt almindelig teknik.

- Reelt har bilen samme motor og teknik som i en folkevognsboble, så det er da til tider lidt sjovt, når man kan mærke, at andre bilister lige afventer, om de skal overhale af frygt for, at vi træder på speederen, men det kan de roligt gøre, for stærkt kører den ikke, siger Bjarne Gregersen, deltager i jubilæumsstævnet.

Men stærkt og flot ser det ud, når de velplejede biler kører af sted fra Korsør, der blev valgt som sted for jubilæumsfejringen grundet områdets naturskønhed.

Dansk Karmann Ghia Klub regnes for en af de ældste klubber for denne bilmodel i hele verden.