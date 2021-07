Forkert færge på nyt færgeskilt

En af Sjællandskes læsere gør i et debatindlæg i avisen opmærksom på, at der er sat et forkert færge på det nye oplysningsskilt om M/F Broen i Halsskov Færgehavn:

Pilevænget 21, Korsør

Svar: Formand for Korsør Turistråd af 1897 Jørn Ole Didriksen er ærgerlig over fadæsen med den forkete færge, og at billedet er spejlvendt, men takker samtidig for interessen for det nye skilt samt for at gøre opmærksom på den forkerte færge. Han vil nu undersøge, om det er muligt at få rettet skiltet, oplyser han til Sjællandske.