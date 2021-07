Michael Simmeltoft opfordrer til at bevare forhuset af Nyelandsgård Algade 14. Planen er at erstatte det med et nyt med portadgang til nyt stort boligområde med over 30 lejligheder i rækkehuse. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Forhuset til Nyelandsgård skal bevares Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forhuset til Nyelandsgård skal bevares

Fra Michael Simmelholt, Langelandsvej 13, Korsør har Sjællandske modtaget følgende debatindlæg på grund af planerne om at rive hovedbygningen Nyelandsgård, Algade 14 skråt over for Kongegaarden ned:

Slagelse - 17. juli 2021 kl. 10:08 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

I 1983 offentliggjorde Korsør byråd lokalplan nr. 20 for Korsør bymidte. Formålet var bl.a. at bevare eksisterende karakteristisk bebyggelse med tilhørende omgivelser samt bebyggelse af historisk, arkitektonisk og miljømæssig værdi.

Korsør byråd ønskede tillige at sikre, at ny bebyggelse får en placering, udformning og et materialevalg, som kan medvirke til at opretholde karakteren af det eksisterende miljø.

Ifølge Bygningsregistrant for Korsør gamle by - Bind 2 er forhuset opført i 1843, da købmand Thomas Langeland erhvervede gården og fik tilladelse til at nedrive det gamle forhus på grunden og at opføre et nyt grundmuret forhus med to gavlkviste. Der har tidligere været en port i de to yderste fag mod Algade 12.

I Byhistorie - Bind 1 peger man på de mange gode gårdrum bag gadehusene, som i dag er små friarealer. Især fremhæves de meget lange sidelænger tilhørende Nyelands gård, som i mellemtiden er fjernet.

Jeg opfordrer byrådet til at bevare forhuset Algade 14 i overensstemmelse med lokalplan nr. 20 for Korsør bymidte. Huset er opført i klassicistisk stil med en grundmuret længe på 13 fag, en frontkvist over de tre midterste fag og med teglhængt heltag. Den tidligere port i de to yderste fag mod Algade kan genskabes uden det store indgreb.