Forhenværende og nuværende topbokser i løb fra Korsør til Slagelse

Det bliver en forhenværende og nuværende bokser, der mandag den 29. juni klokken 17.00 tager den første tur med Heltestafetten på Sjælland de 18,7 kilometer fra Korsør til Slagelse med det gode formål at samle penge ind til Børneulykkesfondens initiativ Legeheltene, der arbejder for at skabe aktiv leg og bevægelse for indlagte børn i Danmark.

- I disse tider handler det om at stå sammen, og det er netop, hvad Heltestafetten handler om. Vi løber som et samlet hold, men kun 1-3 løbere sammen ved hver distance, og samtidig er vi med til at gøre en forskel for indlagte børn i Danmark. Aktivitet og bevægelse fylder meget i min hverdag, og derfor synes jeg, at det er fantastisk at kunne bidrage til, at også indlagte børn får lov til at opleve glæden ved leg og bevægelse, siger Jesper D. Jensen.