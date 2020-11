Se billedserie Mandag falder dommen. 42-årig mand håber dog på frifindelse.

Send til din ven. X Artiklen: Forhadt og frygtet: Lille bys tyran risikerer nu endnu en dom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Forhadt og frygtet: Lille bys tyran risikerer nu endnu en dom

42-årig mand, der er tidligere dømt for at overfalde og drive en syrisk familie på flugt, anklages for at lyve i ny sag om skud med et luftgevær. Nu falder dommen.

Slagelse - 23. november 2020 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

En krotur den 17. juli i år endte ikke bare i ren beruselse og tømmermænd. Den sendte indirekte en 42-årig mand fra lokalområdet bag tremmer i Helsingør Arrest. En mand, der i Havrebjerg, hvor han har boet det meste af sit liv, er at betragte som »persona non grata«, idet han tilsyneladende har gjort sig så uheldigt bemærket et hav af gange, at han nu ønskes hen, hvor peberet gror.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler

Arrig 42-årig nu tiltalt for at skyde mand i hånden 03. oktober 2020 kl. 14:34

Dømt for at lyve i retten to gange efter hinanden 25. september 2020 kl. 14:00

Ekskæreste dækkede over voldsmand: Nu tiltalt for at lyve ad to omgange 19. september 2020 kl. 07:40