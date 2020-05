Forgæves til udspringstårn

Kommunens projektleder for udviklingen af Halsskov Færgehavn Torben Hjelm oplyser til avisen Sjællandske, at udspringstårnet først er planlagt åbnet grundlovsdag fredag den 5. juni. Her ventes den udvidede kabelbane, hvor man på wakeboard trækkes frem og tilbage gennem havnen også at være tæt på at åbne. Banen er flyttet længere ud i havnen for at mindske støjen for sommerhusbeboerne i granskoven. Tirsdag, onsdag forsynes banen med nye forhindringer - såkaldte »obstacles«. De kan for de mere øvede wakeboardere bruges til at køre op på og foretage spring fra.