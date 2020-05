Forfulgte og kørte bevidst ind i anden bil

Politiet fik lørdag klokken 14.57 en anmeldelse om, at en mand var kommet kørende i en bil i Korsør, da en anden bil var begyndt at følge efter dem.

Den anden bil blev kørt meget aggressivt, og flere gange blev den bevidst kørt ind i parrets bil.

Da de to biler kørte ind på en tankstation, blev der desuden kastet sten mod bilen, og senere steg en person ud og kom truende frem med en kniv i hånden.

På baggrund af vidneforklaringer og politiets øvrige efterforskning lykkedes det at finde frem til en 22-årig mand uden fast bopæl, der blev anholdt klokken 15.55 og sigtet for at forvolde fare for andres liv og førlighed, trusler på livet, hærværk og for at overtræde knivloven.

Han blev løsladt igen klokken 20.08.