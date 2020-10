Brigitte Klintskov Jerkel, Det Konservative Folkeparti, har oplevet, hvordan stemningen er blevet ophidset. Det gjorde hun under et besøg for nylig.

Send til din ven. X Artiklen: Forfølges på sociale medier: »Det skal stoppes« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forfølges på sociale medier: »Det skal stoppes«

Slagelse - 02. oktober 2020 kl. 07:00 Kontakt redaktionen

Et samråd med tre ministre torsdag endte ikke bare i uklare hensigtserklæringer, men med en fælles retning om at sætte hårdt mod hårdt. Der skal gøres noget på Motalavej, og regeringen strammer grebet efter flere måneders ballade i Korsør.

Folketingsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel, Det Konservative Folkeparti, sad også med ved samrådet. Hun har ikke blot hørt om, hvordan der udøves social kontrol og skabes utryghed på Motalavej, men også oplevet det på egen krop.

Det gjorde hun, da hun for nylig var forbi kvarteret hvor hun steg ud af sin bil for at tage blandt andet selfies. Her blev hun antastet af en række mænd.

- Jeg havde ikke været på Motalavej ret længe, før det myldrede frem med unge mænd med anden etnisk herkomst end dansk. Tre af dem passede mig op og virkede truende. De ville vide hvad jeg lavede, og hvad jeg fotograferede, lød det i forbindelse med optrinnet, der ikke sluttede, da hun forlod området.

- Jeg har efterfølgende modtaget beskeder i indbakken, plus at de har delt mit opslag. Der er flere, der verbalt forsøger at udøve kontrol med det, jeg skriver. Det er grotesk og et meget godt eksempel på, hvad det er, beboerne føler sig utrygge over, siger hun.

- Det siger mig, at man på en eller anden måde forsøger at have kontrol med området. Nu gør man det åbenbart også ved at kommentere på en folketingspolitikers opslag. De går langt over stregen, mener Brigitte Klintskov Jerkel, der mener, at det skal stoppes.

- Det er jo samtidig dybt bekymrende, at de nu også verbalt prøver at begrænse mig. De vil gerne styre, og det skal simpelthen stoppes. Det her er det mere usynlige, der foregår. Det er ikke som slagsmål og lignende, som alle kan se, siger politikeren, der efterlyser konkrete tiltag på området.

Ifølge flere af de pågældende mænd, der har kritiseret politikeren, er hendes historie dog pure opspind.

- For det første parkerede hun ulovligt lige ved fodgængerfeltet i sin hvide Mercedes, og det eneste, jeg har gjort, er at skrive sandheden: nemlig at det er noget, hun finder på. Der er ikke nogen, der har intimideret hende, lyder det fra anonym beboer, som nyder opbakning blandt flere, der mener, at den konservative politiker alene var forbi for at profilere sig selv.

- Og det gjorde hun så ved at lyve om, hvad hun blev udsat for, lyder anklagen.