54-årige Tinamaria Annaliva Ameliah Liziedatter kæmper for retfærdighed. Hun mener, hun bliver offentligt forfulgt.

Forfatter tiltalt for at krænke betjent på nettet

Slagelse - 22. maj 2019

En sag, der tager sit udspring i påstået vanrøgt af heste, er endt ud i vaskeægte chikane af en navngiven, kvindelig politiassistent.

Det er i hvert fald udlægningen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der derfor har sigtet og tiltalt den lokale blogger og forfatter Tinamaria Annaliva Ameliah Liziedatter.

Hun har ifølge politiet hængt betjenten, som hun beskylder for at have løjet under ed, ud på sin blog - og bliver i øvrigt ved med det.

Sagen har taget en drejning, efter anklagemyndigheden forleden udsatte det retsmøde, der ellers skulle have ageret endestation for sagen.

Anklager Iben Grønbæk, som i sin tid rejste tiltalen imod Tinamaria Annaliva Ameliah Liziedatter, men ikke fører sagen, forklarer, at udsættelsen sker på anmodning fra den sigtede kvinde og hendes advokat. Formentlig til efter sommer.

- Sagen blev udelukkende udsat, fordi anklagemyndigheden fremsendte nye og udvidede sigtelser få dage før retssagens afholdelse, forklarer den tiltalte.

Selv mener forfatteren, at hun i årevis er blevet forfulgt af politi, domstole og systemet som helhed. Desuden mener hun, at hun bremses i at føre de beviser, der ifølge bloggeren taler hendes sag.

- Jeg kan bevise, at hun løj, men jeg er blevet nægtet muligheden for at fremlægge dokumentation og indkalde de vidner, jeg ønsker, siger Tinamaria Annaliva Ameliah Liziedatter, der ikke har i sinde at standse, hvad anklagemyndigheden betragter som chikane af »nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv,« som det eksempelvis hedder i straffelovens §119 om vold og trusler mod eksempelvis politibetjente.

Den paragraf i straffeloven har fået følgeskab af en lignende i form af 119 a, idet det nu ikke bare er strafbart at øve vold og true, men også at forfølge og krænke.

Men som skrevet har hun ikke planer om at stoppe og slette den navngivne betjents navn, som figurerer et væld af steder på hjemmesiden www.tinamarias.dk.

- Det tegner til, at jeg ender med at blive »vaneforbryder«, da jeg intet har imod at gentage sandheden, fortæller hun blandt andet.

Sagen om hestene er afsluttet ved såvel by- som landsret, men i slipstrømmen følger nu et retligt slag for retfærdighed, mener Tinamaria Annaliva Ameliah Liziedatter, om end det nu engang er politiet, der har rejst sigtelse i den verserende retssag.

Ifølge anklager Iben Grønbæk, som har rejst tiltalen, handler det ikke om, hvorvidt politiassistenten skulle have løjet i retten eller ej i den anden sag.

- Det handler om, at der efter vores vurdering er tale om en overtrædelse af §119 a, siger hun.

Tinamaria Annaliva Ameliah Liziedatter er tiltalt for flere forhold, som alle omhandler den kvindelige betjents udsagn i retten. Et af dem går blandt andet på, at betjenten skal have fortalt, at ingen af forfatterens heste havde vand og mad under politiets besøg, hvilket er løgn ifølge bloggeren, der samtidig beskylder betjenten for at have foretaget falsk anmeldelse samt begået lovbrud og pligtforsømmelse.

På bloggen anklager forfatteren desuden betjenten for at have medvirket til hestetyveri og hestedrab - ved navns nævnelse, hvilket altså er en overtrædelse af straffelovens §119 a.

- I øvrigt har jeg fået rettens ord for, at hestene blev fjernet, uden politiet havde hjemmel til det. Det taler også min sag, siger Tinamaria Annaliva Ameliah Liziedatter.