31-årige Martin Søgaard håber, at han med ny bog kan sætte fokus på de psykiske konsekvenser, coronakrisen kan have - og ifølge ham har haft for flere, inklusiv ham selv. Foto: Anders Ole Olsen

Forfatter bag ny bog om corona: - Rigtig mange går og er bange

Som forfatterdebutant håber 31-årige Martin Søgaard fra Slagelse at sætte fokus på de psykiske konsekvenser, coronavirus har for mange - inklusiv ham selv. I ny bog udgiver han 56 digte, der alle er skrevet under coronakrisen og bygger på egne følelser og erfaringer.

Slagelse - 12. oktober 2020 kl. 06:21 Af Fleur Sativa

»USKYLDIGT INDKØBSCENTER ER BLEVET SAMLINGSPUNKT I NAT.

VI SKAL HOLDE 2 METERS AFSTAND, MEN STADIG STÅ SAMMEN SOM FLOK.

GRÅD FRA BARN, I LARMENDE RAMMER, MOR SHOPPER IND SOM BESAT

MÅ MAN TY TIL SELVTÆGT, HVIS FOLK IKKE HOLDER AfSTAND NOK?«

Martin Søgaard fumler med telefonen. Imens iagttager han den virkelighed, der udspiller sig omkring ham og forsøger at dokumentere det gennem ord i versaler.

Han står klemt mellem varerækker og menneskeflokke i en Bilka. Det er den 11. marts 2020. Og kort tid forinden har landets statsminister afholdt pressemøde.

- Dér så jeg, hvordan folk var, som jeg aldrig havde set dem være før, forklarer Martin Søgaard og gemmer blikket væk i sine hænder.

I spisestuen hjemme i Slagelse sidder han sådan et øjeblik helt roligt, mens hans kæreste giver deres nyfødte datter en ren ble. Men de sidste par måneder har han følt sig bange. Nervøs. Og endda alene.

"Det var dér, det startede, og så har det fulgt mig lige siden."

- Martin Søgaard, forfatter - Martin Søgaard, forfatter Følelserne har han derfor haft skrevet ned siden den dag, hvor Mette Frederiksen (S) lukkede landet ned som følge af coronavirus. Ligesom han gjorde det fra sin telefon med rystende hænder lige præcis den dag i Bilka.

- Det var dér, det startede, og så har det fulgt mig lige siden, forklarer Martin Søgaard, da han flytter hænderne og griber ud efter en bog med et blåt omslag.

Digte om corona og kaos »Coronakrisen - digte fra en kaotisk tid«, står der på bogens forside. For heri er 56 digte, som Martin Søgaard har skrevet under coronakrisen - og som han nu har fået trykt og udgivet, så de kan købes i boghandelen.

»Digtene centrerer sig om krisens udfoldelse, og hvordan ens sindstilstand kan skifte under et dramatisk punkt«, står der beskrevet i bogens indledning, før emner som ensomhed, længslen for samvær og dét at finde tryghed i sig selv, skildres henover de næste sider.

For selv om Danmark gradvist genåbner, er det fortsat relevant at snakke om, mener Martin Søgaard, der nu for første gang kan skrive forfatter på sit CV. Artiklen fortsætter efter billedet...

Gennem 56 digte skildrer Martin Søgaard frygten for coronavirus og den ensomhed, han selv har oplevet under krisen. Følelserne står han nemlig langt fra alene med, mener forfatterdebutanten. Foto: Anders Ole Olsen



- Jeg har selv brugt arbejdet med digtene som en form for terapi, forklarer han og peger på, at han håber, de kan have samme effekt for bogens læsere, der måske ligesom ham har oplevet for eksempel ensomhed og frygt, siden coronavirus kom til Danmark.

31 år og »pissebange« Da landet lukkede ned i marts, var Martin Søgaard, der arbejder som folkeskolelærer i Slagelse Kommune, én af dem, der skulle til at arbejde hjemmefra.

For pludselig skulle al undervisning foregå digitalt.

Men hjemmearbejdet kom hurtigt til at føles som isolation. Og den nye virkelighed kombineret med en højgravid kæreste, skræmte ham.

"(...) i starten følte jeg ikke, at man vidste ret meget om denne her coronavirus. Hvor farlig var den for eksempel."

- Martin Søgaard, forfatter - Martin Søgaard, forfatter - Det er jo en situation, som jeg aldrig nogensinde kan huske at have stået i før. Og i starten følte jeg ikke, at man vidste ret meget om denne her coronavirus. Hvor farlig var den for eksempel, spørger han retorisk, mens hans blik søger hen mod døråbningen til det rum, hvor hans kæreste pusler og snakker med deres datter.

- Det kunne i perioder gøre mig pissebange rent ud sagt, får han sagt frem for sig.

Men at være 31 år og frygte coronavirus kunne føles meget ensomt, husker Martin Søgaard. Og nogle gange føles det stadig sådan.

Også selv om frygten primært handler om risikoen for at smitte andre. For eksempel hans kæreste eller datter. Eller en helt uskyldig fremmed. For tænk, hvis de er særligt udsatte? Tænk, hvis de kunne dø?

Følelser er normale - Jeg føler, at vi har snakket enormt meget om, hvad coronavirus har af konsekvenser, hvis vi bliver smitttede. Altså de fysiske symptomer. Men jeg synes, at vi burde snakke noget mere om de psykiske symptomer, som coronavirus også medfører. Endda helt uden man behøver at være smittet med virussen, siger forfatteren.

For Martin Søgaard har selv oplevet, hvad det betyder, når vi snakker om andet og mere end tør hoste, feber og åndedrætsbesvær, som er nogle af de mest almindelige - og fysiske - symptomer på coronavirus. Da han begyndte at skrive digte, gik det op for ham, at han slet ikke var alene. Og ensomheden forsvandt lige så stille.

Ensomheden bundede nemlig blandt andet i, at han følte sig som den eneste 31-årige, der frygtede corona. Han var og er jo ikke særligt udsat for virussen.

- Men det gik op for mig, at jeg slet ikke var den eneste. At rigtig mange faktisk går og er bange. Og dermed også ensomme. Fordi de endnu ikke ved, at de følelser faktisk er helt normale, forklarer Martin Søgaard.

- Derfor håber jeg selvfølgelig, at bogen kan bidrage til, at vi snakker endnu mere om det, slår han fast.

Selv har Martin Søgaard haft glæde af at sætte ord på sine følelser. Foto: Anders Ole Olsen