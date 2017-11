Forfærdelige billeder: Hus var rotterede

Ved et tilsyn den 25. august 2017 med deltagelse af kommunen, rottefængeren og husets ejer blev det konstateret, at der intet var gjort. Der blev derfor iværksat en oprydning på ejerens regning, da det massive rotteproblem udgjorde et sundhedsmæssig risiko for naboerne, hedder det i bygningsrapporten.

Husets ejer bor i dag i en ældrebolig, hvor han bliver genoptrænet til at bruge en benprotese efter at have fået sat det ene ben af. Manden er i starten af 60erne. Han har meddelt Sjællandske, at han ikke ønsket at medvirke i denne artikel. Det er derfor ikke muligt at fastlægge årsagen til, at han i længere tid fik lov til at leve under så uhumske forhold, at hans hus endte som en stor rotterede til fare for de nærmeste omgivelser.