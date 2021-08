Dette kort viser, hvordan den handicapvenlige bro og den handicapvenlige adgang kan laves ved Næsby Strand, hvor der her i foråret er etableret handicaptoilet (til højre nederst på kortet).

Foreslår handicap-badebro ved Næsby

Mulige løsninger ved Kongsmark Strand, Stillinge Strand og Bildsø Strand vurderes ikke til at være velegnede. Udvalg skal drøfte sagen i dag.

Slagelse - 09. august 2021 kl. 07:06 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

En handicapvenlig badebro er formentlig på vej ved Næsby Strand ved Slagelse. Hvis ellers kommunen kan få tilladelse af Kystdirektoratet.

Kommunens udvalg for erhverv og teknik skal drøfte sagen på sit møde i dag mandag.

Oprindelig var det et ønske fra en borgergruppe, at der skulle laves en handicap-badebro ved Kongsmark Strand. Hvilket der også var afsat 457.000 kroner til.

Fritidsforvaltningen har dog i samarbejde med Entreprenørservice været i dialog med borgergruppen og besigtiget/vurderet muligheder og udfordringer ved opførelse af badebroen på den kommunale strandlod. På den baggrund er det meddelt borgergruppen at placeringen ved Kongsmark Strand ikke vil kunne fungere i praksis

Byrådet besluttede efterfølgende i maj at sende sende sagen til drøftelse i Erhvervs- og Teknikudvalget.

Næsby bedst egnet Udvalget udbad sig i juni en sammenhængende beskrivelse af forholdene ved Kongsmark Strand, en vurdering fra handicaprådet samt alternative placeringsmuligheder.

Disse ting fremgår nu af sagen, og her kan man blandt andet læse, at der er mange ulemper ved en placering på Kongsmark Strand. Blandt andet en højdeforskel på to meter og det forhold, at man skal krydse den trafikerede Kongsmarkvej.

Desuden er der ingen handicaptoiletter.

Formanden for Handicaprådet påpeger også, at de handicappede bliver stillet til skue for al trafik langs Kongsmarkvej, hvilket ikke alle handicappede synes om.

Derfor anbefaler formanden istedet en løsning ved Næsby Strand, hvor der netop her i foråret er etableret en ny handicapvenlig toiletbygning.

Der findes også en stor grus parkering, som aktuelt er ved at blive indrettet med handicapparkering nærmest stranden.

Parkeringspladsen ligger i umiddelbar tilknytning til stranden, og der kan etableres en handicap venlig adgang til stranden. En vinterbaderforening er netop etableret på stedet, og der er således i forvejen et stort ønske om en badebro.

Andre muligheder Forvaltningen har også set på mulighederne ved andre strande.

Ved Stillinge Strand er det muligt at etablere en handicapvenlig badebro, men som tidligere nævnt er handicapparkeringen af trafiksikkerhedsmæssige årsager placeret et stykke fra stranden. Hvilket har givet anledning til en del debat.

Handicaprådet har dog givet udtryk for, at handicappede ofte foretrækker strande, hvor der ikke er alt for mange mennesker. Hvilket igen taler i favør for Næsby frem for den meget besøgte strand i Stillinge.

Ved Bildsø Strand vil det være muligt at etablere en handicapvenlig badebro, men der skal tilbagelægges et længere stykke vej gennem skoven, inden man når frem til stranden.

Derfor lægger forvaltningen op til placeringen ved Næsby Strand. Man gør dog opmærksom på, at det kan være svært at opnå dispensation til opsætning af en badebro.

- Men jo flere gode formål der løftes af initiativet, desto større vil muligheden være, skriver forvaltningen til politikerne.

En dyr sag Forvaltningen mener, at prisen for en helårsbadebro samt handicapvenlig indretning af strand, parkering og adgang til stranden vil løbe op i omkring to millioner kroner.

- Jeg synes, det lyder voldsomt med to millioner kroner, og jeg har har bedt forvaltningen redegøre for beløbet. Samt om at afklare om vi ikke kan finansiere via den handicappulje til forbedret tilgængelighed, som vi havde med i sidste budget. Også på to millioner kroner, siger udvalgsformand Villum Christensen.

Fra forvaltningens side lyder svaret, at beløbet skal ses i sammenhæng med, at en badebro i Kobæk har kostet halvanden million kroner for broen alene.

- Det er ikke sikkert at vi skal/kan/må bygge så stor en bro ved Næsby Strand, men vi vil gerne have noget permanent, som får et særpræg og bliver noget, man vil køre efter som handicappet, skriver projektleder Lasse Fjeldsted i et svar til udvalgsformanden og centerchef Flemming Kortsen.

Fjeldsted skriver også, at hvis Kystdirektoratet ikke giver tilladelse til et projekt i den skala, bliver det naturligvis ikke helt så dyrt.

- Jo hurtigere vi kan få en indikation af, om det bliver økonomisk muligt at realisere et projekt ved Næsby Strand, desto før kan vi påbegynde den erfaringsmæssigt lange ansøgningsproces hos Kystdirektoratet, skriver Fjeldsted også.