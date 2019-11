Hanne Juel Christoffersen mener, at det er vigtigt, at vi tør tale om, at vold mod kvinder stadig er et stort problem - både i Danmark og ude i verden. Orange tyl skal skabe den nødvendige debat. Foto: Carsten Lysdal

Forening pynter statuer med orange tyl: Vil sprede vigtigt budskab

Selv om mænd har størst risiko for at blive udsat for vold, er kvinder de mest udsatte, når det gælder partnervold og vold på arbejdet. Derfor går foreningen Soroptimist International Slagelse på gaden for at dekorere kvindelige statuer med orange tyl.

Slagelse - 25. november 2019

Blå mærker. Eller dybe ar på sjælen. Hver dag oplever både kvinder og mænd at være ofre for fysisk eller psykisk vold.

Og særligt i et parforhold eller på arbejdspladsen er kvinder udsatte.

For at sætte fokus på problemet går Slagelses Soroptimister derfor i dag, mandag, ud i byen for at dekorere kvindelige statuer med orange tyl i anledning af FN's internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder.

Det sker som en del af aktivist-kampagnen »Orange Days«, der løber over 16 dage og markeres af klubber flere steder i Danmark og i udlandet fra den 25. november til 10 december.

Kønsbestemt ubalance - Vi gør det som et slags event, så mange flere både kvinder og mænd bliver opmærksomme på, at vi er her. Og så skal den orange tyl også gerne fungere som en opfordring til, at vi alle tænker over problemet og måske får snakket om det, forklarer Hanne Juel Christoffersen, der er bestyrelsesmedlem i foreningen Soroptimist International Slagelse.

FAKTA Soroptimist International er en verdensomspændende organisation af kvinder i erhverv, der gennem forskellige projekter arbejder for at fremme menneskerettigheder og forbedre kvinders status.

I Danmark har Soroptimisterne 1400 medlemmer, og på verdensplan er der 75.000 erhvervsaktive kvinder i foreningen. Klubben i Slagelse blev stiftet i 1969 og har 31 medlemmer. For selvom kvinder på landsplan udsættes i mindre grad end mænd for vold, var det med en stigning på ti procent vold mod kvinder, der steg mest mellem 2017 og 2018. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Samtidig oplyser Det Kriminalpræventive Råd, at kvinder er mest udsat end mænd, når det gælder vold i forholdet eller på arbejdspladsen. Og i ni ud af ti voldstilfælde er den, der vælger at slå, en mand.

Tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser således, at 38.000 kvinder og 19.000 mænd hvert år bliver udsat for fysisk partnervold. Blandt de kvindelige voldsofre udsættes 42 procent for vold i hjemmet, viser tal på området fra 2017.

Men problemet er endnu større andre steder i verden, pointerer Hanne Juel Christoffersen:

Vil sætte fokus på problemet - Flere steder er det stadig anset som værende okay at slå en kvinde. Men der er også kvinder herhjemme, der har svært ved at få den rette hjælp. For eksempel hvis de er offer for en mand, der stalker dem eller på anden måde forfølger dem. Det er jo ikke alt vold, der giver blå mærker, forklarer hun og uddyber, at det af den grund er vigtigt, at vi tør tale om problemet.

Og netop det skal den orange tyl på de kvindelige statuer i Slagelse hjælpe til:

- Hvis ikke vi snakker om det, så bliver det ved med at være noget, som vi putter væk, når det opstår. Mange kvinder, der har prøvet at blive for eksempel voldtaget, har givet udtryk for, at det har været skamfuldt. Og at de hellere ville tie stille end at fortælle om det, forklarer Hanne Juel Christoffersen og slår fast:

- Sådan skal det ikke være. Det gør, at problemet aldrig bliver løst. Det bliver bare gemt væk i en krog og ulmer der. Og det stakkels menneske, der har været udsat for det, bliver ødelagt for livet. Men hvis vi begynder at snakke om det, så tør kvinderne også at sige det højt.

Andre steder i Danmark og i resten af verden markeres »Orange Days« blandt andet ved at oplyse kirker og træer i orange lys. I Ribe i Sydvestjylland får det orange lys endda lov til at oplyse Skulpturen Dronning Dagmar på Slotsbanken i de 16 dage, kampagnen varer.