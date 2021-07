Søren-Anker Jensen, Jan Rasmussen og Henrik Toft Jensen fra Foreningen Rent Havmiljø Nu mener ikke, at RGS Nordic bør rense det PFOS-forurenede vand fra Korsør. De frygter, at det kan skade vandkvaliteten i Agersø Sund endnu mere. Foto: Arne Svendsen

Forening påviser stor PFOS-forurening på enge

Foreningen Rent Havmiljø Nu har fået foretaget målinger, der viser høj koncentration af det sundhedsskadelige stof, og langer ud efter Slagelse Kommune vedrørende miljøtilladelser til RGS på Stigsnæs ved Skælskør og plan om at lade virksomheden rense PFOS-holdigt vand fra Korsør. Kommunen vil svare på anklager senere.

Slagelse - 24. juli 2021 kl. 11:33 Af Arne Svendsen

Sagen om det sundhedsskadelige stof PFOS fra brandskolen i Korsør har fyldt medierne og givet anledning til, at alle regioner er i gang med at registrere steder, hvor stoffet har været anvendt til brandslukningsøvelser.

Men stoffet findes også på Stigsnæs. Ikke i så store koncentrationer som i grøften udenfor brandskolen, men faktisk i større koncentrationer end dem, der udledes fra rensningsanlægget i Korsør.

Det skriver Henrik Toft Jensen, Søren-Anker Jensen og Jan Rasmussen fra Foreningen Rent Havmiljø Nu i et langt indlæg til Sjællandske.

Foreningen fører ikke mindst en kamp for at få stoppet trafikken med, at der tilføres olieforurenet vand fra Norge til virksomheden RGS Nordic på Stigsnæs, der udleder det rensede vand til Agersø Sund efter processen.

En proces, som foreningen mener er utilstrækkelig og derfor efter foreningens opfattelse årsag til, at fisk er forsvundet fra Agersøsund.

Noget der bestrides af både RGS Nordic og Slagelse Kommune.

Målinger langt over grænseværdier

- Vi har fået taget nogle prøver for tungmetaller og PFOS på engarealerne ved RGS. Den ene måling fra grøfterne viser, at der er 1,7 mikrogram pr. liter svarende til 1700 nanogram pr. liter. Langt over Miljøstyrelsens fastsatte grænseværdi på 9 nanogram pr. liter. Sammenlignet med Korsør er PFOS-koncentrationen noget mindre end i grøftens vand i Korsør, men en del højere end i det vand, der udledes fra rensningsanlægget i Korsør. Her var der 975 nanogram pr. liter. Stigsnæs-vandet indeholder altså dobbelt så meget PFOS som det vand fra rensningsanlægget i Korsør, der gav anledning til PFOS-alarm i Korsør, skriver foreningen.

Det bliver dog i indlægget slået fast, at PFOS-forekomsten på engarealerne ved RGS ikke nødvendigvis har noget med virksomheden at gøre.

- PFOS-forekomsten kan også stamme fra det gamle olieraffinaderi, som var på Stignæs, hvor man havde brandøvelser, skriver Henrik Toft Jensen, Søren-Anker Jensen og Jan Rasmussen.

Lad ikke RGS rense PFOS-vand De nævner også det PFOS-forurenede vand, der er opsamlet i Korsør og i dag opbevares i tanke hos RGS.

- I alt 180 tons PFOS-forurenet vand med 50.829 nanogram PFOS pr. liter står og venter på sin skæbne. Spørgsmålet er, om Slagelse Kommune vil lade RGS forsøge at rense det og udlede det til Agersø Sund, hvor der i forvejen udledes PFOS og andre miljøskadelige stoffer fra RGS-rensningsanlægget. Vi finder, at det vil være en hån mod miljøet i Agersø Sund at lade RGS forsøge at rense spildevandet fra Korsør og udlede det »rensede« spildevand til Agersø, skriver de tre.

- Man kan rense spildevand for PFOS, men det er en meget langsommelig proces, og spildevandet bliver ikke helt fri for PFOS. Opvarmning til meget høje temperaturer, der destruerer PFOS, er et bedre alternativ, men det er ikke en teknologi, som RGS råder over, skriver Henrik Toft Jensen, Søren-Anker Jensen og Jan Rasmussen.

RGS udleder PFOS De skriver videre, at RGS i forvejen udleder store mængder PFOS til Agersø Sund.

De skriver i den forbindelse, at RGS stadig arbejder ud fra en miljøgodkendelse fra 2008, hvor grænsen for den årlige udledningsmængde er 175 kilo PFOS.

- Hvis RGS rettede sig efter de nationale krav til udledning, som trådte i kraft i 2017, ville maksimum for den årlige udledning have været 0,009 kg. pr. år. Slagelse Kommune har imidlertid givet grønt lys til, at RGS bruger de grænseværdier, der er fastsat i udledningstilladelsen fra 2008 helt frem til 2023/24. Hvis RGS får tilladelse til at behandle PFOS-vandet fra Korsør, så vil RGS i teorien frit kunne lukke det ud i Agersø Sund uden at skulle rense det. Koncentrationen af PFOS er nemlig mindre end den, der angives som grænseværdi i Slagelse Kommunes udledningstilladelse fra 2008, skriver de tre medlemmer fra Foreningen Rent Havmiljø Nu.

De skriver også, at nogle af verdens højeste PFOS-koncentrationer er målt ved RGS-udløbsledningen i 2007.

- Kommunen gjorde intet De tre foreningsmedlemmer beskylder også Slagelse Kommune for at have været passiv i 2015, hvor kommunen hyrede Dansk Hydraulisk Institut til at undersøge udledningen fra RGS for barium og PFOS

- Målingerne viste store overskridelser for begge dele. For PFOS er de målte værdier 860 nanogram pr. liter, svarende til de målte værdier i det spildevand i Korsør, der gav anledning til PFOS-alarm. D.H.I. sendte prøverne retur til analyse- firmaet, fordi man troede, at den store koncentration var en fejl, men det var der ikke. D.H.I. gjorde Slagelse Kommune opmærksom på, at der var tale om voldsomme overskridelser, men kommunen gjorde som sædvanlig ingen ting. Tvært imod stoppede analyserne af PFOS i udløbsvandet i mange år, skriver de tre.

De skriver vdere, at »først da Jakob Strands rapport om udledningerne fra RGS kom i efteråret 2020, og Magnus Hansens artikel i Weekendavisen »Som smurt olie« udkom efteråret 2020, begyndte kommunen at agere og sikre, at der blev taget prøver for PFOS i udledningsvandet fra RGS.

Nye målinger De tre medlemmer fortæller, at Rent Havmiljø Nu er i besiddelse af månedsrapporter fra RGS fra december 2020 og til og med april 2021.

- Målinger viser, at der i de fem måneder blev udledt 0,152 kilo PFOS. På trods af, at den årlige mængde ikke må overstige 0,009 kg. De sidste fem måneders udledning af PFOS fra RGS. er altså 17 gange større end det, der i dag tillades på et år. Når man ved, hvor utroligt giftige disse stoffer er, er det alarmerende, mener foreningen, der håber på, at Slagelse Kommunes politiske ledelse »vil agere, så forureningen af Agersø Sund og omkringliggende farvande begrænses nu.«

Svar fra kommune senere Sjællandske har naturligvis forelagt kritikken for både RGS og Slagelse Kommune.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra RGS på grund af ferie, og det samme er i nogen grad også tilfældet hos Slagelse Kommune, hvor meldingen er, at man vil kunne være klar med en kommentar mandag.

Kommunens folk har dog tidligere udtalt, at der er styr på kontrollen med RGS Nordic, ligesom man mener, at forureningen af Agersø Sund ikke er værre end de fleste andre steder i de danske farvande, og at den kommer fra mange andre kilder end RGS.

Kommunikationsansvarlig Audhild Haugeberg fra RGS sagde i forbindelse med et tidligere indlæg fra Foreningen Rent Havmiljø Nu, at virksomhedens rensning er effektiv, og at man overholder de udledningskrav, som myndighederne stiller.

- Realiteten er, at RGS Nordic er med til at løse et samfundsproblem. Så længe der er industrier og produktion i vores samfund, er der også spildevand og forurening. Det hjælper vi med at rydde op efter, skrev Audhild Haugeberg ved den lejlighed.