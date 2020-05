Lokale indkøb i Slagelse er en nødvendighed for butikkerne. Og en gruppe foreslår nu, at kunderne skal belønnes med kulturoplevelser i Slagelse, når de handler i Slagelse. På den måde skal kulturen også få et løft. Foto: Carsten Lysdal

Forening med forslag: Støt lokalt og få en gratis kulturoplevelse

Indkøb i lokale forretninger skal kunne byttes til gratis kulturoplevelser. Sådan lyder forslaget fra en forening, der nu søger Slagelse Byråd om to millioner kroner. Formålet er at genoprette både økonomi og fællesskab efter coronakrisen.

Sådan bliver virkeligheden måske meget snart for borgere i Slagelse Kommune - i hvert fald, hvis det står til den lokale forening Center for Demokratisk Facilitering.

Tænk, hvis du sammen med den nyindkøbte sofa eller din spritnye taske samtidig fik mulighed for at gå i teatret, tage til koncert eller se film i biografen. Uden, at det kostede dig ekstra.

