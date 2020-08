Se billedserie Ignorerer myndighederne igen miljøpåvirkning af vandmiljøet, spørger Landboforeningen Gefion. Svaret er nej, lyder det.

Forening i harsk kritik af myndigheder: Dumpet sand ved å-udløb slår fiskene ihjel

Sand, der fanges og danner øer ved Korsør Lystbådehavns havnehul, dumpes længere nordpå. Nu slår Landboforeningen Gefion alarm, fordi man mener, at manøvren er medvirkende årsag til fiskedød i Tude Å. Der er dog styr på alt, lyder det fra såvel havn som Kystdirektoratet.

Slagelse - 18. august 2020

Mange vandløb på Sjælland sander til. Det er et stort problem, både fordi det skaber dårlig afvanding, forhindrer fisk i at komme op i vandløbet og gyde og endelig stopper vandløbene til med tang. Herudover skaber det iltmangel og fiskedød.

Netop tilsanding har været et problem i Tude Å gennem mange år. Alligevel har Kystdirektoratet givet tilladelse til dumpning af 8.000 kubikmeter sand i Musholm Bugt. Sandet er dumpet lige ud for udløbet til Tude Å - et vandløb, hvor der i forvejen er problemer med tilsanding, og hvor der har været massiv fiskedød i sommeren 2020.

Dumpet sand stammer fra lystbådehavn

I Tude Å er der skyllet tang op i udløbet, hvor det rådner og giver iltmangel. I sommeren 2020 har tangen, ifølge Slagelse Kommune, skabt fiskedød to kilometer op i Tude Å, lyder vurderingen.

Alligevel har kystdirektoratet givet tilladelse til, at man dumper sand, der er gravet op fra Korsør Lystbådehavn, lige uden for udløbet til Tude Å. Dermed har man lagt en stor bunke sand ud for det udløb, der i forvejen har problemer med tilsanding og deraf fiskedød, bemærker formand.

- Det er da påfaldende, at der helt ekstraordinært er massiv fiskedød i sommerperioden - og det sker, netop som der er dumpet sand ud for tilløbet i foråret. Det må da give anledning til en overvejelse om, hvorvidt der er en sammenhæng, siger Torben Hansen, formand for Landboforeningen Gefion.

Det drejer sig om i alt 8.000 kubikmeter sand, der bliver dumpet om året. Tilladelsen til dumpning er givet for fem år, og med de mængder sand, der dumpes, svarer det til, at man over fem år hæver havbunden med en meter på i alt fire hektar, anslår Gefion.

- Problemet er også, at Kystdirektoratet ikke har lavet en analyse, der tager højde for de miljømæssige konsekvenser af dumpning. Der er reelt ikke nogen, der tager stilling til, om det er et problem - man giver bare tilladelsen, mener Torben Hansen.

- Alene det forhold, at der er tale om materiale fra en lystbådehavn, bør give anledning til bekymring, siger han desuden.

- Det er rent sand Ifølge formanden for Korsør Lystbådehavn Henrik Hjort er der dog intet at komme efter. Sandet er helt og aldeles rent og ville, hvis ikke strømmen førte meget af det ind i havnehullet, ryge nordpå ad naturlige veje

- Her hos os har vi oplevet, at det lægger sig som en sandø ved sydmolen. Og det er det sand, der nu er givet tilladelse til at få et andet sted hen, siger formanden.

Han tager ikke stilling til, hvorvidt placeringen er den rette. Han henholder sig imidlertid til, at der er givet en såkaldt bypass-tilladelse, som i praksis betyder, at sandet fra Storebælt kan dumpes et sted længere nordpå, efter det er blevet »fanget« i havnen.

Sandet er samtidig blevet miljømæssigt vurderet, og ifølge Miljøstyrelsen kan materialet sagtens anbringes i en kystnær zone. Her slår Kystdirektoratet på, at det føres videre i den »naturlige materialevandring op langs kysten«, som det fremgår af tilladelsen.

- Kystdirektoratet har derfor blandt andet vurderet, at der ikke er væsentlige naturhensyn, som taler imod projektet, ligesom der ikke synes at være hensyn, som taler imod projektet, lyder det i øvrigt.

Henrik Hjort tilføjer desuden, at der hvert år må sættes 100.000 kroner af, så det fangede sand inden for indsejlingen kan fjernes. Den proces sker hver tredje eller fjerde år.

Vandrådenes arbejde synes forgæves

Jens Henrik Madsen er medlem af bestyrelsen i Landboforeningen Gefion og har repræsenteret foreningen i vandrådet for Slagelse og for hele oplandet til Smålandsfarvandet. Hele foråret har medlemmerne af vandrådet arbejdet med, hvordan man kan forbedre miljøet, så der kommer flere fisk. Men dumpning af sandet har aldrig været fremme som en faktor, der kan forhindre fiskelivet.

- Hele den her situation skriger til himlen. Vi mangler grundlæggende viden om, hvorfor der ikke er fisk i Tude Å. Skyldes det dumpning af sand, eller skyldes det - som vi kender det fra andre Sjællandske vandløb - at fisken simpelthen ikke kan svømme tilbage i vandløbene og gyde, fordi indløbet er tilsandet? Vi kan lave alle mulige tiltag i vandløbet, men hvis manglen på fisk grundlæggende skyldes, at de ikke kan komme tilbage og gyde, så er det jo der, vi skal sætte ind, siger Jens Henrik Madsen.