Forening får 50.000 kroner: Hjælper udsatte børn

- BROEN i Slagelse har hjertet på rette sted, og de gør alt for, at udsatte børn og unge skal få succes og opbygge gode relationer via deres fritidsinteresser. Poul Erik Bech Fonden ønsker at støtte foreninger, som gør en forskel for børn, og det er BROEN Slagelse et rigtig godt eksempel på, sagde de to repræsentanter.