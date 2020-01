Ældre Sagen i Slagelse er forargede over, at borgere kan blive indlagt med en dehydrering fra et plejecenter, som det skete for 88-årige Andreas Roelsgaard, før han døde sidste år. Men historierne går igen. Foto: Allan Nørregaard

Forening er forarget: Men kritik af plejecenter fortsætter

Efter tre søstre er stået frem med kritik af plejecentret Blomstergården i Slagelse, reagerer Ældre Sagen med forargelse. Flere kan dog fortælle om lignende oplevelser, erfarer Sjællandske.

Slagelse - 28. januar 2020 kl. 05:32 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det burde ikke kunne ske. Sådan lyder vurderingen fra Ældre Sagen i Slagelse, efter tre søstre er stået frem med kritik af plejecentret Blomstergården.

Efter at have boet på en af plejecentrets midlertidige pladser i blot 16 dage døde deres far nemlig sidste år. Det skete efter flere akutte genindlæggelser på Slagelse Sygehus med dehydrering og forhøjede infektionstal.

- Det er klart, at vi bliver nødt til at få undersøgt, hvordan sådan noget overhovedet kan ske, når en borger er placeret på et plejecenter. Der burde jo netop her være nogen til at holde øje og sørge for den rette ernæring, siger formand for Ældre Sagen i Slagelse, Annette Jørgensen, som derfor nu vil gå i dialog med kommunens forvaltning.

- Så naturligvis er det noget, vi tager meget alvorligt, slår formanden fast.

68-årig blev også dehydreret Men selv om søstrenes historie om 88-årige Andreas Roelsgaard vækker forargelse, er deres oplevelser med Blomstergården ikke enestående. Det erfarer Sjællandske, som har været i kontakt med flere, der haft lignende oplevelser.

- Da jeg læste de tre søstres historie, der vendte det hele bare tilbage. For det er præcis det samme, som vi oplevede. Det kunne næsten have været fortalt af mig, fortæller én af de pårørende, som ønsker at være anonym, men hvis identitet er redaktionen bekendt.

I 2017 blev hendes dengang 68-årige nabo visiteret til en genoptræningsplads på Blomstergården efter en hjerneblødning. Men her skete der aldrig de fremskridt, der skulle.

Tværtimod blev naboen - ligesom 88-årige Andreas Roelsgaard i 2019 blev det - genindlagt flere gange på Slagelse Sygehus på grund af dehydrering.

- Man forstår jo slet ikke, at det kan ske. Og man forstår endnu mindre af det, når man så kan læse om, at det sker flere gange, lyder det fra den pårørende.

Centerchef for Ældre og Sundhed i Slagelse Kommune, Charlotte Kaaber, har tidligere understreget over for Sjællandske, at kommunen ikke genkender kritikken.

