Foreløbig 400 klar til MTB-løb søndag

Med få dage til startskuddet arbejdes der på højtryk blandt klubbens mange medlemmer for at få alle detaljerne på plads til årets løb.

Ruten tilgodeser motionisten i alle aldre, samt eliten af dansk MTB som traditionen tro stiller til start for at teste formen lige inden sæsonen begynder.

Danmarksmesteren, den professionelle Sebastian Fini Carstensen, stiller igen til start, så de cirka 500 forventede deltagere får mulighed for at måle sig med de allerbedste.

Slagelse MTB´s eget Trail Team har sammen med flere frivillige været hele ruten igennem for at sikre at årets rute igen i år er 100 procent klar til byde rytterne velkommen. Ruten byder blandt andet på et par seje bakker, blandt andet Etterbjerg, som med stigningsprocenter op til 25 procent virkelig er med til at presse rytterne når den passeres umiddelbart før mål.