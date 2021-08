Foredrag stiller spørgsmål om fri vilje

- Vi tænker om os selv, at vi er myndige borgere, der i alle situationer tager kvalificerede beslutninger. Det gælder lige fra beslutningen om, hvem der skal være statsminister, til hvilken smartphone vi skal købe. Men sandheden er, at vores autonomi er under et enormt og usynligt pres i informationstidsalderen. Ifølge Vincent er der meget, der tyder på, at vi er blevet berøvet vores frie vilje og derimod er blevet til produkter, der står frit tilgængelige på hylderne i det evigt voksende marked for information og manipulation. Det er en skam, nu hvor vi rent faktisk er blevet givet evnen til at træffe kvalificerede beslutninger, overvejelser og handlinger.