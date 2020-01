Se billedserie Jens Petersen (til venstre), afdelingsleder i Slagelse for Selandia Automobiler, stopper i forbindelse med salget til Bin2Bil, hvis direktør Tom Frederiksen ses i midten. Til højre Steffen Petersen, stifter af Slagelse Motor Compagni.

Send til din ven. X Artiklen: Ford i Smedegade lukker til maj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ford i Smedegade lukker til maj

Slagelse - 16. januar 2020 kl. 04:28 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I lang tid har det set ud til, at Slagelse ville få to Ford-forhandlere, når Bin2Bil A/S med hovedkvarter i Holbæk 1. maj åbnede deres nybyggede bilhus på Asiensvej 3.

Men sådan bliver det ikke. Onsdag blev der udsendt to pressemeddelelser fra henholdsvis Selandia Automobiler og Bin2Bil. Begge med budskabet om, at Bin2Bil A/S har indgået aftale med Selandia Automobiler A/S om en virksomhedsoverdragelse pr. 1. maj 2020 af deres afdeling i Slagelse.

Det betyder, at Bin2Bil A/S, der også forhandler Volvo, fremover skal varetage Ford forhandlingen alene i Slagelse.

Selandia Automobiler har udover Slagelse forretninger i Ringsted, Næstved og Sorø, og direktør Christian Larsen fastslog tilbage i marts overfor Sjællandske, at der ikke ville være noget til hinder for, at Slagelse fik to Ford-forhandlere.

I dag siger han dog, at ikke mindst de kommende års store investeringer i ny teknologi til elbiler, sammenholdt med en ny konkurrent i byen, havde ført til den vurdering, at det var bedst for Selandia Automobiler at sælge afdelingen i Slagelse til Bin2Bil A/S.

- Det er en stor ære at kunne få lov til at videreføre »Ford Slagelse« fra Selandia Automobiler A/S, tidligere Slagelse Motor Compagni A/S, som var drevet af Steffen Petersen og senere hans søn Jens Petersen. Jeg har dyb respekt for, at familien Petersen har drevet bilforretning i Slagelse siden 1945, og er ydmyg over at skulle udvikle og drive Ford videre i Slagelse, siger Tom Frederiksen, direktør for Bin2Bil, som har boet i Slagelse med familie siden 1991.

Han slår fast, at tiderne skifter, og der skal nye standarder til for at overleve i bilbranchen.

Bin2Bil A/S driver i forvejen bilforretning i Holbæk med mærkerne Ford, Renault, Dacia, Mazda og Volvo Service og beskæftiger 75 medarbejdere samt en filial i Næstved med Volvo Service og syv ansatte.

Samtidig drives bilforretningen Hans Frederiksen A/S i Kalundborg med mærkerne, Ford, Renault, Dacia og Hyundai. Her beskæftiges 30 medarbejdere.

Det er Slagelse Motor Compagni A/S, ejet af familien Petersen, der ejer bygningerne, som Selandia Automobiler har lejet sig ind i.

Jens Petersen fortæller, at han har presset på for en beslutning om salget i bestyrelsen, men at det har været en svær beslutning for ham.

- Jeg tror dog på, at det er den rigtige beslutning. Det kunne ende »grimt« med to Ford-forhandlere i byen, siger Jens Petersen, der er 37 år, mens hans far Steffen Petersen runder de 75 år i år.

Jens Petersen fortæller, at han i forbindelse med salget forlader firmaet.

- Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal beskæftige mig med fremover, men måske bliver det i udlandet, siger Jens Petersen.

Han fortæller, at grunden i Smedegade formentlig skal bruges til boliger fremover. Det skal han til møde med en ejendomsmægler om.

Jens Petersen oplyser, at ni ansatte fra Smedegade flytter med til Asiensvej, når der lukkes i Smedegade 30. april.

To ansatte overføres til andre af Selandia Automobilers bilhuse, mens to lagerfolk ser ud til at miste deres job. Den ene skal dog til samtale hos Bin2Bil A/S, oplyser Jens Petersen.

Selandia Automobiler A/S blev grundlagt i 2000 ved en fusion af det tidligere Næstved Motor Company, Slagelse Motor Company og Helge Larsen Automobiler.

Butikken i Smedegade blev grundlagt tilbage i 1927 og blev i 1945 overtaget af Familien Petersen, som derefter drev Slagelse Motor Company.