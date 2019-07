Det var fra palletanke som det her, at der blev udledt insektgift fra Flux Water i Slagelse og ud i to åer. Ifølge virksomheden vidste man ikke, at spildevandet indeholdt pesticider og gør nu alt for at rette op på fejlen. Men Danmarks Sportsfiskerforbund fraråder at lade Flux Water fortsætte sin drift.

Send til din ven. X Artiklen: Forbund fraråder at lade firma fortsætte efter sag om insektgift Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forbund fraråder at lade firma fortsætte efter sag om insektgift

Slagelse - 26. juli 2019 kl. 08:49 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Virksomheden Flux Water ønsker at fortsætte sin drift i Slagelse efter udslip af farlig insektgift. Men det bekymrer Danmarks Sportsfiskerforbund, der håber, at kommunen vil forbyde det.

Virksomheden bør nemlig ikke få lov til at fortsætte med at modtage, rense og behandle industrielt spildevand.

Det mener Per Christensen, der er repræsentant for Danmarks Sportsfiskerforbund, og som har betragtet Jenbjerg Å og Tude Å, efter virksomheden i juni blev opdaget i at udlede farlig insektgift i de to åer.

Her vurderede han, at noget var »rivende galt«, da bestanden af liv i åerne var nærmest ikke-eksisterende.

- Det skaber bekymring og utryghed, hvis virksomheden kan få lov til at fortsætte efter det her. Det er kun et spørgsmål om tid, før det kan ske igen, siger Per Christensen og uddyber:

- Vi (Danmarks Sportsfiskerforbund, red.) har absolut ingen tillid tilbage til virksomheden.

Ifølge salgsdirektør og medejer Lars Kastholm er Flux Water imidlertid ved at genatablere tilliden, så man kan beholde rensningsanlægget ved SK Forsyning. Blandt andet har virksomheden stoppet samarbejdet med den leverandør, som ifølge Flux Water fejlagtigt aldrig oplyste, at der var tale om vand indeholdende pesticider.

Derudover vil virksomheden fremadrettet inkludere test for pesticid i sit kontrolprogram

- Vi kommer til at udvide vores analyse-programmer. For selvom vi ikke er pålagt at skulle teste for pesticider, er det i vores interesse, at sådan noget her ikke sker igen. Det må ikke ske igen. Og vi vil gerne genvinde tilliden til Slagelse Kommune, så det her er en ageren i den retning, slår Lars Kastholm fast.

Men selvom Flux Water lover at teste for pesticider fremadrettet, er det ifølge Per Christensen fra Danmarks Sportsfiskerforbund umuligt for virksomheden at teste for alle farlige stoffer.

I Affaldsdatasystemet anvendes nemlig et fælles europæisk kodesystem, der hedder EAK-koder. Det er dem, virksomheder måler for, når de skal undersøge, hvad spildevand indeholder. Og i alt er der 800 af disse.

- Så selvom virksomheden tester for de her pesticider, kan de altså godt modtage andet, som de så ikke tester for, forklarer Per Christensen og peger på, at det derfor er Flux Waters generelle ageren og tidligere adfærd, forbundet advarer imod.

Blandt andet har medejer og salgsdirektør Lars Kastholm tidligere været involveret i en sag om forurening i Norge, der blev anmeldt til norsk politi, ligesom Ringkøbing-Skjern Kommune sidste år afslog, da Flux Water ansøgte om lov til at opsætte et rensningsanlæg ved Hvide Sande.

Kommunen mente efter et besøg hos virksomheden i Slagelse, at det ikke ville være sikkert.

- Virksomheden (Flux Water, red.) viser ingen forsvarlig håndtering af deres spildevand, og derfor håber jeg, at kommunens politikere gør, hvad de kan, for at det ikke kan fortsætte, fastslår Per Christensen.

relaterede artikler

Firma udledte insektgift: Sådan efterlod ejer også affald i Norge 20. juli 2019 kl. 08:12