Forbudt stof udledt i Storebælt: Nu inddrages ministeren

Miljøminister Lea Wermelin (S) skal nu forholde sig til den forurening, der via Korsør Renseanlæg er sket i Storebælt med det forbudte fluorstof PFOS.

Med henvisning til Sjællandskes artikel om forureningen spørger formanden for Folketingets miljø- og fødevareudvalg, René Christensen (DF), ministeren, hvad hun kan oplyse om forureningen, påvirkningen af vandmiljøet, og hvad der bliver gjort ved det.

Som omtalt her i Sjællandske blev forureningen opdaget ved lidt af en tilfældighed i forbindelse med målinger efter andre stoffer i vandet fra renseanlægget i december. Her viste en måling et PFOS-indhold på 975 nanogram pr. liter vand ved renseanlæggets udløb i Storebælt. Det er 8000 gange højere end EU's miljøkvalitetskrav i maritimt miljø.