Medejer af Flux Water, der har udledt forbudt insektgift til to å'er i Slagelse, Lars Kastholm, har før været involveret i en sag om forurening - bare i Norge. På grund af sagens karakter vakte den i lang tid stor opsigt blandt både norske medier, den norske miljøstiftelse Bellona og Klima- og forureningsdirektoratet (Klif). Her omtaler det norske medie NRK sagen. Foto: Screenshot, NRK .no

Forbudt insektgift: Sag i Slagelse trækker tråde til Norge-skandale

Slagelse - 20. juli 2019 kl. 08:06 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En uansvarlig håndtering af spildevand, fejlagtige kontroller og fare for forurening.

Historien om Flux Water, der har taget imod og udledt farlig og forbudt insektgift til to å'er i Slagelse, trækker flere tråde til en sag i Norge, hvor spildevand fra olieindustrien blev ulovligt opbevaret.

Det erfarer Sjællandske. Affaldet kom nemlig fra et datterselskab til virksomheden DVS Holding A/S, der i dag er gået konkurs, men hvis administrerende direktør var Lars Kastholm, som i dag ejer 30 procent af virksomheden Flux Water.

Medejeren af virksomheden, der også arbejder som salgsdirektør, har fået flere til at advare imod Flux Water. Én af dem er Martin Larsen, der i 2015 tog kontakt til SK Forsyning for at fraråde dem at leje et areal ud til virksomheden.

Derudover valgte Ringkøbing-Skjern Kommune sidste år at afslå, da Flux Water ansøgte om at placere et anlæg ved havnen i Hvide Sande. Man mente nemlig ikke, at det var sikkert.

- Nu kan jeg jo bare se, at det er godt, at vi ikke fik dem hen til os, siger formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg, John G. Christensen (S).

For virksomheden Flux Water i Slagelse har fra deres rensningsanlæg udledt insektgift, som de har modtaget fra en leverandør, selvom virksomheden ikke er godkendt til hverken at modtage eller behandle stoffet.

På lignende måde blev der i Norge ulovligt taget imod mere spildevand, end virksomheden ejet af Lars Kastholm kunne håndtere. Derefter blev det oplagret hos andre norske virksomheder med fejlagtig dokumentation for, at det var »ikke farligt affald«.

Det skete, selvom spildevandet i virkeligheden indeholdt blandt andet borevæsker, slam og mudder, som virksomhederne, der oplagrede det, ikke måtte tage imod.

Men ligesom ved sagen i Slagelse, blev dette først opdaget ved en kontrol.

Tilbage står de norske virksomheder af den grund og føler sig ført bag lyset af DVS Holding og datterselskabet, DVS Norge. For affaldet var ifølge dem oplagret i god tro og efter dokumentation fra Lars Kastholms virksomhed.

Da DVS Holding gik konkurs, måtte Halliburton A/S, der opkøbte datterselskabet desuden stå for oprydningen af det farlige affald.

På grund af sagens karakter vakte den i lang tid stor opsigt blandt både de norske medier, den norske miljøstiftelse Bellona og Klima- og forureningsdirektoratet (Klif).

Ifølge Ellen Hambro, der er direktør for Klif, er der nemlig store fortjenester ved denne form for kriminalitet.

Det skyldes, at virksomheder indenfor branchen bliver betalt penge fra leverandørerne, når de modtager affaldet - og ikke når de skiller sig af med det.

- Dette er en alvorlig miljøkriminalitet, sagde hun derfor til det norske medie NRK i forbindelse med sagen i Norge.

Både DVS Norge og de involverede virksomheder, Oleon, Øræ Næring og Hoff Transportservice A/S, blev politianmeldt. Kun sidstnævnte virksomhed skulle betale en bøde på 100.000 kroner. Resten af sagerne blev henlagt.

Lars Kastholm, medejer af Flux Water, der var administrerende direktør for DVS Holding og ejede datterselskabet i Norge, mener, at politiets henlæggelse af sagerne er et udtryk for, at affaldet var blevet håndteret korrekt.