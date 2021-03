Foto: Jesper Christensen

Forbud mod færdsel på Lejodde forlænges fra mandag

Fra næste uge er det slut med at besøge Lejodde og nyde den helt særlige natur. Forbud mod offentlig adgang til området er udvidet med et større areal og en længere periode for at beskytte områdets mange ynglende og sjældne fugle. Ræve æder æg og fugleunger, men Kruusesminde har særlig tilladelse til at skyde rævene. Og mange er skudt.

Slagelse - 09. marts 2021 kl. 07:03 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Fra på mandag er det slut med til fods i en længere periode at nyde den helt særlige natur på Lejodde, der er et fuglebeskyttelsesområde. For at beskytte de ynglende fugle, har der i mange år været forbud mod offentlig adgang i skiftende perioder. Politikerne i miljø, plan og landdistriktsudvalget har netop godkendt, at forbudsperioden udvides med 14 dage, ligesom adgang forbudt også kommer til at gælde et større geografisk område. Mere præcist strand- engen længst mod øst.

