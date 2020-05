Det drejer sig om cirka 3.500 husstande og virksomheder i Slagelse, der ikke får den fibertilslutning, som ellers aftalen har lydt på.

Forbrugerrådet: Skidt måde at behandle forbrugerne på

Slagelse - 05. maj 2020 kl. 18:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TDC Net har stoppet udrulningen af fibernet i Slagelse og efterlader tusindvis af kunder med en lang næse. Slagelse Kommune får skylden.

Forbrugerrådet Tænk mener, uanset hvis skyld det er, At det er en dårlig måde at behandle forbrugerne på.

- Vi er i en tid, hvor man ser, hvor vigtigt det er for folk at have en netforbindelse, og det er rigtig ærgerligt, at parterne ikke kan sætte sig ned og blive enige om en aftale, der kan gavne kunderne, siger cheføkonom Martin Salamon, der på kundernes vegne håber, at parterne finder et kompromis.

- Det at være fornærmet holder ikke. Det er ikke kun forretning, men også en nødvendighedsydelse, som alle har brug for. Det er synd for de kunder, der har indgået en aftale og måske undladt at finde andre løsninger. Det er ikke gratis for forbrugerne at vente, fordi de jo ville have haft muligheden for noget andet, som de måske er gået glip af, siger Martin Salamon, som ikke vil gøre sig klog på, hvorvidt kommunens foreslåede løsning om deling af udgiften reelt er den rette.

Lægger et pres - Lægmandsblikket er, at det må være i orden, at de deler udgiften. Mængden af kunder og udgiftsstrukturen i forbindelse med gravearbejdet kan dog spille ind. Uanset hvad er det i hvert fald forbrugerne, der står med slipset i postkassen, når de her parter ikke kan nå til enighed, tilføjer økonomen, som minder om, at der er penge involveret.

- Selskaber vil helst betale så lidt som muligt, mens kommunerne har nogle processer, der skal sikre, at alt foregår ordentligt. Og egentlig er det herligt, at der er noget konkurrence. Den gør, at forbrugerne kan få nogle bedre vilkår hos selskaberne, forklarer Martin Salamon.

Han ser desuden mailen til TDC Nets tusindvis af kunder som et forsøg på at presse kommunen.

- De lægger et pres, men alt andet lige er det også en dårlig måde at behandle forbrugerne på. Det her handler ikke om at få Netflix med i pakken, men at have en netforbindelse, som vi især i denne coronatid har set vigtigheden af, siger han.

