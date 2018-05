- Vi går med for at få indflydelse, og har forhandlet os frem til at besætte formandsposten, siger formand for Slagelse Erhvervsråd, advokat Helge S. Poulsen. Foto: Peter Andersen

Forbrødring mellem borgmester og erhvervsråd

- Vi har besluttet, at vi gerne vil være med og have indflydelse, frem for at stå udenfor. Og så har vi forhandlet os frem til, at Slagelse Erhvervsråds repræsentant skal besætte formandsposten i den nye bestyrelse, siger Helge S. Poulsen, der lægger vægt på, at det at have formandsposten kan have betydning for den retning, som kan lægges for bestyrelsens arbejde.