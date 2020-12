Forbrændingsanlægs dødsdom kan gavne

Det lakker mod enden for forbrændingsanlægget på Dalsvinget i Slagelse, der er kommet på en såkaldt »dødsliste« over værker, som Kommunernes Landsforening (KL) mener kan lukkes for at nå regeringens klimamål.

Før sommerferien blev et bredt flertal i Folketinget enige om klimaaftalen for affaldsområdet. I aftalen anmodes KL om at udarbejde en plan, der oplister anlæg, der kan lukke for at nå regeringens klimamål og gavne målsætningen om, at langt mere affald skal genanvendes.