Lars Nør Bengtsson var en af tusindvis af borgere, der havde set frem til en fibertilslutning gennem TDC Net. Den får han ikke.

Send til din ven. X Artiklen: Forbløffede kunder undrer sig: - TDC skyder sig selv i foden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forbløffede kunder undrer sig: - TDC skyder sig selv i foden

TDC har øjeblikkeligt stoppet sin fiberudrulning i Slagelse Kommune, og mens parter strides, sidder tusindvis af kunder tilbage og undrer sig over, hvordan det kunne nå så vidt.

Slagelse - 07. maj 2020 kl. 19:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

3500 husstande og virksomheder er berørt af den tvist mellem TDC Net, Fibia og Slagelse Kommune, der forleden bevirkede, at førstnævnte trak stikket i Slagelse Kommune.

I en mail til borgere, der har tilmeldt sig fiberløsningen i skikkelse af en gratis tilslutning, som de nu ikke får igennem TDC, skriver underdirektør Henrik Leu Christiansen mellem linjerne, at det er kommunens »usædvanlige« behandling, der foranlediger farvellet.

Det viser sig dog, at det snarere er TDC Nets egen uenighed med såvel Fibia som Slagelse Kommune, der ellers er disket op med en løsning for fordeling af udgifter for gravearbejdet rundt i kommunen, der er årsag. Som beskrevet i Sjællandske onsdag.

Ude i stuerne undrer forbrugere, der har set frem til en fibertilslutning fra TDC, sig. Her går man ikke op i, hvem der bærer skylden for hvad, men op i, at lang tids venten på TDC ser ud til at være spildt.

- Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvem der bærer skylden. Men som forbruger sidder jeg tilbage med en dårlig smag i munden, når en leverandør udstiller en tredjepart som skurk i sådan en besked. For det første, jeg tænkte, var da, hvad Slagelse Kommune nu har gang i. Jeg har så fundet ud af, at der er nuancer, lyder det fra Lars Nør Bengtsson, bosiddende i Oehlenschlægergade i Slagelse med sin kone og tre børn.

Han undrer sig dels over TDC Nets fremfærd i beskeden forleden, dels over det faktum, at man render fra en aftale.

- Jeg undrer mig over, hvordan det kan komme så langt, og hvorfor man ikke har forhandlet noget på plads. Man burde jo give sig lidt allesammen i stedet for at ende i det her, som er til gene for så mange mennesker, siger Lars Nør Bengtsson, der læste beskeden flere gange, da den tikkede ind.

- Jeg måtte læse den en tredje gang, og der blev jeg harm. Man føler sig lidt som et redskab i deres kamp, og det undrer mig faktisk. TDC er et topprofessionelt foretagende, så det chokerer mig, at vi, som bare har bestilt en ydelse, inddrages i sådan en sag på den måde, siger han.

Han har derfor tilmeldt sig en fiberløsning hos Fibia. Det har flere allerede gjort i kølvandet på tvisten, idet det - indtil videre - vil være den eneste udbyder som sådan i specielt Slagelse by.

- Det er jo åbenbart dem, der kan levere det, vi efterspørger. Så det er fint med os. Og TDC skyder sig selv i foden, påpeger Lars Nør Bengtsson, som har ventet længe på, at entreprenører skulle påbegynde gravearbejdet.

- Vi fik at vide, at de ville gå i gang i marts eller april. Men vi hørte intet, så jeg ringede ind og fik at vide, at det først blev i juli. Nu bliver det slet ikke - i hvert fald ikke med TDC, lyder det fra kunden, hvis loyalitet i flere år har ligget hos netop TDC.

- Men hvis Fibia behandler os godt, så ligger vores loyalitet selvfølgelig der. Hvis de modsat ikke kan levere varen, så glemmer forbrugerne nok hurtigt og vender tilbage til TDC, siger han.

relaterede artikler

Teleselskab overvejer erstatningskrav mod kommune efter fiber-tvist 06. maj 2020 kl. 05:45

Forbrugerrådet: Skidt måde at behandle forbrugerne på 05. maj 2020 kl. 18:01

Kommune afviser TDC-anklager 05. maj 2020 kl. 15:23