Forarget over åbent fitnesscenter

Jens Erik Jensen, Pakhusstrædet 1 i Korsør har kontaktet Sjællandske, fordi han er forarget over, at Fitness Fokus Korsør i Havnearkaderne har valgt fortsat at have åbent modsat mange andre fitnesscentre, som har lukket grundet faren for coronasmitte.

- Det er almindelig kendt, at træning i fitnesscenter øger risikoen for smitte generelt. Så det er en meget uforsvarlig beslutning, som ledelsen har taget. Min udmeldelse er derfor på vej, siger Jens Erik Jensen.

- Vi har besluttet fortsat at holde åbent resten af weekenden. På mandag vurderer vi den fortsatte åbning. Vi har sat begrænsning på maksimalt 20 gæster samtidig på vores 1000 kvadratmeter samt krav om afspritning og vask efter brug af maskinerne, ligesom vi øger rengøringen, siger Rune Petersen på en telefon fra Færøerne. Her har han måtte aflyse en åbningsreception i dag lørdag på et nyt stort Fitness Fokus-center grundet coronakrisen. Han tilføjer, at der i Fitness Fokus Korsør de seneste dage højest har været fem gæster på en gang. Flere har udtrykt glæde over, at der ikke var lukket.