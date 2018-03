Vi har sovet i timen, lyder det fra Anders Nielsen (S), der sidder i kultur - og fritidsudvalget. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Forarget byrådsmedlem: »Det er en katastrofe« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forarget byrådsmedlem: »Det er en katastrofe«

Slagelse - 28. marts 2018 kl. 07:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det her kan vi slet ikke være tjent med, det dræber vores kulturliv i kommunen, hvis vi ikke får gjort noget ved prisen på at leje haller i Slagelse Kommune og alle de gebyrer, der åbenbart er, siger en forarget Anders Nielsen (S), der sidder i kultur - og fritidsudvalget.

Meldingen kommer efter, at Sjællandske mandag kunne berette, at Flying Superkids har fravalgt at afholde deres show i Storebæltshallen i Korsør i år.

Anders Nielsen (S), der selv bor i Korsør til daglig og har set Flying Superkids tidligere, er indigneret over, at det i fremtiden ikke vil være muligt at opleve gymnasterne. Og det vil han nu gøre opmærksom på i udvalget.

- Det her er helt klart noget, jeg vil tage op på tirsdag i kultur- og fritidsudvalget. Borgerne må jo tænke, hvad det er, vi laver, når de her arrangementer fravælger kommunen, lyder det fra Anders Nielsen til Sjællandske.

Hvert andet år plejer gymnasterne fra Flying Superkids at optræde i Storebæltshallen i Korsør, men ifølge Lars Godbersen har de oplevet en stigning på 100 procent fra år 2010, hvor de ifølge direktøren gav 9463 kroner. I 2018 har de fået et tilbud på 17.646 kroner.

Derfor kalder Anders Nielsen nu på handling, så »vi ikke dræber kulturen helt i Slagelse Kommune«.

- Vi har simpelthen sovet i timen og må gribe i egen barm nu, for det her er gået totalt over gevind, det er en katastrofe, hvis forskellige arrangementer ikke kommer til Slagelse Kommune af den grund, siger Anders Nielsen til Sjællandske.

Hos Flying Superkids er man glade for udmeldingen, og direktør Lars Holst Godbersen venter spændt på at høre, hvad der er kommer ud af debatten.

- Jeg håber, at man i byrådet vil kigge de her prisstigninger efter i sømmene, og jeg har haft lyst til at starte debat om det her lige siden vores sidste besøg. Priserne skal da ikke være noget, man kan krejle sig til år efter år, fortæller direktøren til Sjællandske.