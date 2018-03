En tekst kan læses på flere måder. Det blev konklusionen efter et begivenhedsrigt byrådsmøde mandag aften.

Forarget borgmester beskyldt for at lyve

Slagelse - 20. marts 2018 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da samarbejdsaftalen partierne i Slagelse Byråd imellem i forrige uge blev makuleret, lød begrundelsen, at særligt borgmester John Dyrby Paulsen (S) var træt af personangreb, nid og gammel nag, som han mener, man bør lægge bag sig. Tilmed har man ikke fra flertallets side fornemmet opbakning til det fælles projekt hos blå blok: et bredt samarbejde, hvorfor man opsagde aftalen, der ellers blev indgået i december, mener rød blok.

Borgmesteren blev dog på byrådsmødet mandag klandret for heller ikke selv at have taget initiativ til et bedre samarbejde. Venstre er ellers ganske klar til et samarbejde, så Slagelse Kommune kan blive talt op, lød det.

- Dette er en fremstrakt hånd, for den måde, vi sælger kommunen på lige nu, minder om den måde, vi gjorde det på i december, lød det fra gruppeformand Knud Vincents, der konstaterede, at han ikke har meldt fra til nogen som helst møder, han eller andre fra oppositionen måtte være blevet inviteret til.

Og her begyndte nye beskyldninger at fyge i byrådssalen. For hvem taler ikke sandt?

Oppositionen mener ikke, at borgmesteren har indkaldt til nogen som helst drøftelser, og at eksempelvis gruppeformand Knud Vincents ikke skulle have svaret på en invitation, afviste sidstnævnte selv pure. Han efterlyste, at »vi holder os til sandheden« - en bemærkning rettet mod John Dyrby Paulsen.

I en mail fra 8. marts fremgår det dog, at borgmesteren har åbnet en dør, som han selv betegner det.

»Vi drøfter tingene videre i AFIØ-regi og vender tilbage til jer lørdag med vores videre betragtninger. På baggrund af disse kan vi evt. tage et møde søndag om de konkrete behov for ændringer,« spørger borgmesteren i et svar til Radikale Venstre.

Det på baggrund af en mail tidligere på dagen, som partiets byrådsmedlem, Troels Brandt, har sendt på vegne af Radikale Venstre, Venstre og Dansk Folkeparti. En skrivelse, som John Dyrby Paulsen i øvrigt ser som en opbakning til ændringen af styrelsesvedtægten, som flertalsgruppen lægger op til.

»Der er på den baggrund ros til initiativet med at samle os allesammen nu på lørdag - så vi lige kan få pudset færdig!, lyder det i mailen fra Troels Brandt, som dog ikke skal betragtes som en støtte til en vedtægtsændring.

- Man kan diskutere, om det er en invitation, men det er da en åbning, sagde borgmesteren.

