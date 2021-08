Normalt kan handlende i Netto her på Korsgade i Slagelse lægge deres købte varer i en kurv, der én gang ugentligt tømmes og doneres til Kirkens Korshærs lokale varmestue. På den måde hjælpes en stigende andel hjemløse. Men nu er kurven stjålet. Foto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: Forargeligt: Kurv med værdifulde donationer til hjemløse stjålet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forargeligt: Kurv med værdifulde donationer til hjemløse stjålet

En kasse, hvori kunder i en Netto i Slagelse - indtil nu - har kunnet donere købte varer til den lokale varmestue er blevet stjålet. Kassens indhold er normalt små ting som pasta eller strømper, men de har stor værdi for mange hjemløse.

Slagelse - 27. august 2021 kl. 15:14 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Siden starten af juni har handlende i Netto på Korsgade i Slagelse kunne donere deres købte varer - for eksempel konserves eller et par bløde strømper - til Kirkens Korshærs lokale varmestue, der hjælper en stigende andel hjemløse.

Men nu er kassen - og varerne deri - blevet stjålet, før de nåede at gøre gavn.

Det fortæller Christopher Trung Paulsen, der foruden at være byrådspolitiker i Slagelse for Venstre også er en del af den lokale nonprofitorganisation »Sammen om Slagelse« - og i sin rolle her er idémanden bag kassen.

- Jeg håber, det er én, der havde brug for tingene og ikke så andre muligheder, der har taget kassen, fortæller han til Sjællandske.

Meldt til politiet Ifølge Christopher Trung Paulsen er kassens forsvinden meldt til politiet. Det er samtidig planen at få tjekket Nettos videoovervågning.

Præcis hvornår kassen, der normalt afhentes og deles ud i varmestuen én gang ugentligt, er forsvundet, vides imidlertid ikke. Artiklen fortsætter efter billedet...

Kurven har været flittigt brugt, siden den blev sat op i starten af juni, og den var også fyldt med varer, da den blev stjålet. Privatfoto

- Jeg har hørt rundt for at være sikker på, at det ikke er de folk, der normalt tømmer den, der har den, og det er det ikke, fortæller Christopher Trung Paulsen, der altså betragter det som tyveri.

- Men er det ikke en risiko, der hele tiden har været, når man har en kasse stående uden tyverisikring?

"Jeg er bare så satans tillidsfuld som menneske, så jeg håbede, at den kunne få lov til at stå."

- Christopher Trung Paulsen - Christopher Trung Paulsen - Jo, det er det selvfølgelig. Jeg er bare så satans tillidsfuld som menneske, så jeg håbede, at den kunne få lov til at stå, siger han.

Hvis kassen ikke dukker op igen, vil der blive sat en ny kasse op. Foreløbig har kassen nemlig været flittigt brugt af gavmilde Netto-kunder, der har ønsket at donere til byens hjemløse.

- Nu har den allerede gjort så meget gavn og spredt så meget glæde, så derfor skal den op igen, siger Christopher Trung Paulsen.

Ting fra kasse betyder meget Under hele coronakrisen har varmestuen i Slagelse oplevet øget travlhed. I øjeblikket tager man imod mange nye brugere, som personalet ikke tidligere har stiftet bekendtskab med, har den daglige leder af varmestuen, Hanne Pedersen, tidligere forklaret til Sjællandske.

- Desværre ser vi også, at det er relativt unge mennesker, fortalte hun i maj måned og pegede på, at de opsøger eller bliver visiteret til varmestuen for at få et varmt måltid mad og hjælp til at komme videre i livet.

Indholdet fra kassen har derfor - indtil nu - fungeret som et ekstra supplement til det, varmestuen tilbyder.

For eksempel en tandbørste, tandpasta, konserves og tøjdele glæder mange af varmestuens brugere, mener Hanne Pedersen. Men også små ting som eksempelvis en pose chips eller småkager kan gøre en stor forskel.

- Når man lever på gaden er det svært at tilberede mad, og da det også skal være noget, der kan holde sig, er det godt med noget, der er nemt lige at tage med sig. Og så er en pose chips for eksempel jo med til at skabe lidt hygge i et liv, der ofte er præget af meget kaos og uro, udtalte Hanne Pedersen, da kassen første gang blev sat op.