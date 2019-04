Et forældrepar fra Slagelse har nu indirekte medvirket til en ændring af straffeloven. Genrefoto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Forældre undslap fængsel trods vold mod børn: Nu ændres straffeloven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forældre undslap fængsel trods vold mod børn: Nu ændres straffeloven

Slagelse - 10. april 2019 kl. 10:32 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Straffelovens §80 blev den 1. april formelt krydret med et ekstra punkt. Det sker som følge af en vedtaget lovændring, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) lagde kimen til, da han først på året officielt gik i brechen for at sløjfe kulturhensynet, når det gælder udmålingen af straffe til eksempelvis forældre, der slår deres børn.

Forslaget blev stillet, efter at Retten i Næstved forrige år i oktober idømte et vietnamesisk forældrepar fra Slagelse henholdsvis 30 dage og tre måneders fængsel for flere års vold mod to sønner.

Drengene blev blandt andet slået med spisepinde over fingrene, med flad hånd og med en grydeske på ben, skuldre og hænder. De blev også truet med at blive slået ihjel eller få klippet ørerne af.

Byretten valgte imidlertid at gøre straffene betingede, hvormed begge forældre i praksis undgik en tur ind bag de stive gardiner.

I argumentationen for dommen skrev byretsdommeren, at retten anså volden for at være simpel, truslerne for at være enkeltstående og understregede desuden, at de lå en del år tilbage i tiden. Men det blev også tilføjet i teksten, at volden »må anses for at være kulturelt betinget« som led i opdragelsen, hvilket forargede ministeren.

- Jeg kan ikke acceptere, at man i Danmark giver mildere straf til forældre, der har mishandlet deres børn, lød baggrunden for hans lovforslag, som et bredt flertal - foruden Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten - senere vedtog.

Det betyder, at man i straffelovens §80 nu har tilføjet et stk. 3 med ordlyden: »Ved vurderingen efter stk. 2 kan det ikke indgå som formildende omstændighed, at gerningen har baggrund i tro, kulturelle forhold el. lign.«

Derved sikres endvidere, at Danmark også i praksis lever op til artikel 42 i Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, lyder det fra ministeren.