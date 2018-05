Se billedserie Privat- og friskoler vælges af familie med høj indkomst i Slagelse. Arkivfoto

Forældre med høj indkomst fravælger folkeskolen

Slagelse - 18. maj 2018 kl. 08:00 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der er en klar sammenhæng mellem forældres indkomst, og hvor deres barn går i skole.

Samlet set klumper de rige sig i Nordsjælland, men også på kommunal plan er der sammenhænge mellem forældrenes indkomst, og hvilken skole de vælger. Det skriver Sjællandske.

I opgørelsen indgår 1507 skoler, der er rangeret efter forældrenes indkomst.

Isoleres Slagelse Kommune, fremgår det, at der er et skel mellem fri- og privatskoler og folkeskoler.

Privat- og friskolerne Helms Skole (236), Lille Egede Friskole (285), Landsgrav Friskole (286) og Dyhrs Skole (287) topper listen.

På de fire skoler ligger forældrenes indkomst i gennemsnit per person mellem 280.000 - 300.000 kroner om året efter skat.

I den nederste halvdel af tabellen er Marievangsskolen (1262) og Søndermarksskolen (1263), hvor den gennemsnitlige indkomst for elevernes forældre er 200-210.000 kroner.

Allernederst ligger Broskolen i Korsør (1419) og Nymarksskolen i Slagelse (1420), hvor den gennemsnitlige indkomst er 180-190.000 kroner om året.

Tallene viser altså, at privat- og friskoler ligger et godt stykke over folkeskolerne i Slagelse.

Formanden for børne- og ungeudvalget, Helle Blak (SF), lægger vægt på, at det nødvendigvis ikke er forældrenes indkomst, der er med til at afgøre, hvordan en elev klarer sig i skolen.

- Vi kommer længere og længere væk fra det, vi kender som »folkets skole«, men man kan altså sagtens klare sig godt, hvis man kommer fra en lavindkomst-familie. Det ser vi flere eksempler på, fortæller Helle Blak.

For formanden er det dog vigtigt, at skolerne stadig er et sted, hvor mangfoldigheden stadig er til stede i den danske folkeskole.

Den tidligere borgmester og byrådsmedlem Lis Tribler (S) er ikke overrasket over tallene. For hende er det vigtigt, at der ikke bliver sparet mere på folkeskolerne.

- Folkeskolerne skal ikke udhules mere, og de skal vælges til og ikke fra. De udfordringer vil vi i Socialdemokratiet gerne være med til at rette op på, fortæller Lis Tribler.

Hun lægger samtidig vægt på, at forældrenes indkomst nødvendigvis er altafgørende for, hvordan barnet klarer sig i skolen at man ikke bare kan lukke øjnene for det, da indkomst og uddannelse hænger sammen i forhold til muligheder for den enkelte familie. Se ranglisten herunder: (placering - skole - årlig indkomst i kroner efter skat) 236 Slagelse Helms Skole 290-300

285 Slagelse Lille Egede Friskole 280-290

286 Slagelse Landsgrav Friskole 280-290

287 Slagelse Dyhrs Skole 280-290

510 Slagelse Hashøjskolen 250-260

513 Slagelse Forlev Friskole 250-260

650 Slagelse Trelleborg Friskole 240-250

782 Slagelse Vemmelev Skole 230-240

785 Slagelse Eggeslevmagle Skole 230-240

786 Slagelse Stillinge Skole 230-240

938 Slagelse Vestermose Natur- og Idrætsfriskole 220-230

944 Slagelse Hvilebjergskolen 220-230

950 Slagelse Antvorskov Skole 220-230

1103 Slagelse Flakkebjerg Skole 210-220

1107 Slagelse Kirkeskovsskolen 210-220

1254 Slagelse Dalmose skole 200-210

1259 Slagelse Baggesenskolen 200-210

1260 Slagelse Tårnborg Skole 200-210

1261 Slagelse Skælskør Skole 200-210

1262 Slagelse Marievangsskolen 200-210

1263 Slagelse Søndermarksskolen 200-210

1419 Slagelse Broskolen 180-190

1420 Slagelse Nymarkskolen 180-190