Forældre i modvind efter anklager om seksuelt misbrug

Slagelse - 12. juli 2019 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To forældrepar står i torsdagens Sjællandske frem med anklager direkte rettet mod en tidligere medarbejder på Lille Egede Friskole ved Boeslunde. Vedkommende begik seksuelle overgreb på deres døtre, mens skolen gik stille med dørene, slog en ring omkring det påståede misbrug og kun orienterede sparsomt om detaljerne i sagen. Sådan lyder beskyldningen.

Beskyldningerne skal dog tages med et gran salt, mener en stribe andre forældre, Sjællandske har talt med i kølvandet på artiklen torsdag. De forbavses over, at sagen nu bruser op igen et helt år efter, og savner i den grad nuancer.

Det aktuelle er imidlertid for det pågældende forældrepar, der ikke længere har deres børn på skolen og i fribørnehaven, at politiet i slutningen af juni i år - ligesom anklagemyndigheden gjorde i sommeren 2018 - atter afviste at rejse tiltale mod den ansatte, alene fordi det fornødne bevismateriale for en eventuel domfældelse ikke forventes tilvejebragt i en retssag.

Ifølge forældrene, der nu kritiserer, at parret tager sagen op igen, når den er og var lagt ned, bør familien dog kigge indad.

- Det er helt ude af kontekst. Sagen blev belyst sidste år, og ledelsen har gjort alt, hvad den måtte og kunne i forhold til tavshedspligten, for at fortælle om det. Det er en kedelig sag, men faktisk er vi flere, der undrer os over, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre i en lille børnehave, hvor alle kan følge med i alt, siger en mor, der af hensyn til sine børn ønsker at være anonym.

En anden forælder fortæller til Sjællandske, at forældreparret igennem hele forløbet har gjort alt for at oplyse alle om sagen. På daglig basis for nogens vedkommende.

- Selv de mindste detaljer har flere af os fået at vide. Detaljer, som de burde holde for sig selv, fortæller en mor, der mener, at forældrene i stedet burde se på de nære relationer og ikke mindst gå op i, hvad der gavner børnene.

- Jeg ved ikke, hvad der er op og ned i sagen, og jeg tvivler på, at voksne overhovedet kan gøre sådan noget i den institution, uden at det vil blive opdaget, lyder.

I samme moment fortæller flere forældre, at de løbende har modtaget sagsakter fra parret. Det være sig psykolograpporten, som også Sjællandske er i besiddelse af, ligesom forældreparret - særligt faren - siden sidste år angiveligt har ringet rundt og fortalt, når der var nyt.

Men det er pure opspind, lyder modsvaret.

- Det er direkte løgn, siger faren, der desuden følte sig sat ud på et sidespor af skolen, dengang anklagerne blev bragt til torvs sidste forår.

- Vi har haft forbavsende lidt kontakt, så det passer ikke, hvad de siger. Jeg har primært kun informeret skolebestyrelsen, lyder hans udlægning.

Ifølge skolens leder, Thomas Wimmer, har man gjort, hvad man kunne og skulle i sagen. Han henholder sig i den forbindelse til, at politiet har indstillet efterforskningen og ikke rejser tiltale.

