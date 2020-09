Musikskole-eleverne, hvoraf nogle her giver koncert på Badeanstalten ved en tidligere lejlighed, har noget til gode. Foto: Thomas Olsen

Forældre har halv million kr. til gode

Slagelse - 21. september 2020 kl. 08:16 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

505.000 kroner. Så mange penge har forældre til elever i musikskolen i Slagelse til gode, fordi de fortsat betalte for den undervisnning, der var aflyst i marts, april og maj måned. Og nu skal først børn- og ungeudvalget og siden byrådet tage stilling til, hvad der skal ske i den anledning.

Der blev ikke gennemført holdundervisning de tre måneder, men enkelte elever fik musik-undervisning online.

I beskrivelsen af sagen slår den kommunale forvaltning fast, at kommunen ikke er retligt forpligtet til at betale forældrebetalingen tilbage, og det er forskelligt, hvad andre kommuner har gjort.

I et svar til Kommunernes Landsforening (KL) har Kulturministeriet også slået fast, at kommunerne ikke er forpligtet til at betale pengene tilbage. Samtidig opfordrer ministeren til at understøtte musikskolerne og oplyser, at kommunerne ikke skal regne med, at staten dækker dem ind ved at refundere eventuel tilbagebetaling.

Spørgsmålet skal først drøftes i byrådets børn- og ungeudvalg, og ifølge forvaltningen har politikerne to valgmuligheder: Enten at betale forældrebetalingen eller en del af den tilbage eller at bede musikskolen om at gennemføre erstatnings-undervisning for de berørte elever, når det skemamæssigt er muligt.

»Administrationen vurderer, at det for både Slagelse Musikskole og for dennes brugere vil give bedst mening, hvis der gennemføres erstatningsundervisning for de berørte elever«, hedder det i udvalgets dagsorden.

Erstatningsundervisningen skal selvsagt være uden forældrebetaling.

Samtidig anbefaler administrationen, at de ekstra penge til musikskolen bliver dækket af den lokale corona-hjælpepakke, for pengene skal findes indne for de eksisterende budgetter.