Børnegården i Slagelse er normalt en stor institution med børn i flere aldersgrupper. Men torsdag var der - ligesom i mange andre daginstitutioner - ikke mange børn at få øje på. Overhovedet. Frygt for coronavirus fik nemlig flere forældre til at holde børnene hjemme. Foto: Fleur Sativa

Forældre frygter corona-smitte: Holder børnene hjemme

Offentlige daginstitutioner lukker mandag og foreløbigt to uger frem for at mindske spredning af coronavirus. Men allerede torsdag beholdt flere forældre deres børn hjemme, som opfordret af statsministeren. De frygter corona-smitte.

Slagelse - 13. marts 2020 kl. 09:11 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg vil opfordre alle familier, der allerede fra i morgen har mulighed for det, til at holde deres børn hjemme.

Sådan lød den klare udmelding fra statsminister Mette Frederiksen (S) under et pressemøde onsdag. Her kom det frem, at alle offentlige daginstitutioner lukker mandag og foreløbigt to uger frem derfra.

Men som statsministeren opfordrede til, beholdt flere forældre deres børn hjemme allerede torsdag.

Det oplevede man blandt på Børnegården i Slagelse, der normalt er en stor institution med 27 fastansatte og børn i flere aldersgrupper.

Frygter smitte - Jeg vil tro, at det er en fjerdedel af forældrene, der er mødt op med deres børn. Resten har valgt at blive hjemme af frygt for corona-smitte, forklarede virksomhedsleder Anders Kaae torsdag, da Sjællandske besøgte daginstitutionen.

På legepladsen var det derfor ikke legende børn, der var flest af. Til gengæld var de ansatte mødt ind, som de plejer. Dagen blev derfor foruden børnepasning brugt på at kontakte de forældre, som de næste 14 dage rammes af lukningen. Artiklen fortsætter efter billedet...

På legepladsen på Børnegården var der

torsdag ikke mange børn at finde. Det meste

lå i stedet øde hen. Foto: Fleur Sativa



- Der skal iværksættes en beredskabsplan, og det har vi haft travlt med. Men det har været mit indtryk, at forældrenes førsteprioritet siden statsministerens udmelding har været at finde alternative pasningsmuligheder, fortæller Anders Kaae.

- Det er simpelthen i deres interesse, at deres børn ikke skal møde op i en daginstitution med fare for smitte, uddyber virksomhedslederen.

»Det føles kaotisk« For at hjælpe de familier, der har svært ved at finde pasningsmuligheder, vil der i Slagelse Kommune ligesom andre steder i landet blive oprettet nødpasning. Men mulighederne kan være svære at finde rundt i.

Det fortæller Jacob Larsen, der er forælder til en søn på fire år, der normalt er indskrevet i netop Børnegården.

- Det hele er sket meget hurtigt. Danmark lukker ned, og pludselig kan vi ikke få passet vores børn. Det føles kaotisk, forklarede han, da Sjællandske mødte ham torsdag.

Modsat flere andre forældre havde han nemlig valgt at aflevere sin søn til pasning på grund af manglende andre muligheder. Og fra på mandag ved han stadig ikke præcis, hvad han skal gøre.

- Jeg har et arbejde, jeg skal passe. Og min mor, som er ældre, må heller ikke passe min søn. Det giver ikke mange muligheder, forklarer han og peger på, at han overvejer at ansætte en babysitter.

- Det er svært at finde ud af, hvad man ellers skal gøre. Intet virker gennemtænkt, og jeg mangler information. Så lige nu håber jeg bare på at få det til at hænge sammen i de 14 dage, der er varslet, konkluderer han.

