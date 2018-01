Artiklen: Forældre frifundet for vanrøgt: Far ryger alligevel i fængsel

Et forældrepar fra Dalmose-området blev begge frifundet for vanrøgt efter straffelovens §213, da de torsdag på den tredje retsdag ud af tre sad på anklagebænken ved Retten i Næstved.

Her slog dommeren fast, at der ikke var tilstrækkeligt med beviser for, at en 49-årig far og hustruen på 45 år havde udsat parrets i alt syv børn for »vanrøgt og nedværdigende behandling«, som det ellers stod anført i det ellers ganske grove anklageskrift, som havde sendt dem i retten.