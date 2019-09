Forældre fik tvangsfjernet børn: - De lyver om vold

Se billedserie Et palæstinensisk forældrepar sad onsdag for retten for vold mod deres børn. De er tiltalt efter straffelovens §244 stk. 2.

Slagelse - 19. september 2019 kl. 06:15 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis børnene gør noget, de ikke må, så bliver telefonen, iPad'en, eller hvad de ellers synes er kært, taget fra dem. Måske også efterfulgt af en løftet pegefinger. Slag med bælter og sko har forældrene til en søskendeflok på fem imidlertid aldrig tyet til.

Det bedyrede et palæstinensisk forældrepar med adresse i en fireværelses lejlighed i Korsør ved Retten i Næstved onsdag. Her fandt den første af to retsdage sted. En retssag, der er afstedkommet af børnenes - ifølge forældrene og deres forsvarere - noget løsagtige omgang med sandheden.

- Jeg har aldrig brugt bæltet. Jeg har heller aldrig truet med at slå dem, lød det fra faren, der i vidneskranken fik selskab af en tolk, idet han efter at have boet 33 år på Motalavej i Korsør ikke kan tale dansk godt nok.

Det var derfor igennem en kvindelig tolk med flair for såvel arabisk som dansk, at både den 47-årige far og tre år ældre mor, begge fra Libanon, talte og desuden afviste, at de har begået vold i en periode fra 2015 til 2019, som anklagen lyder.

Underretning var starten Forældrene fik i februar tvangsfjernet fire børn, tre drenge og en pige i alderen seks til 14 år, og havde pludselig kun deres i dag 17-årige datter på hjemadressen. De to ældste børn er siden kommet hjem igen. Mere nøjagtigt efter i et par måneder at have været anbragt uden for hjemmet.

Tvangsfjernelsen skabte postyr ved opgangen og lejligheden på Motalavej, hvor familiemedlemmer, venner og støtter slet ikke kunne følge kommunens ifølge dem drastiske håndtering.

Kommunen handlede nemlig prompte, efter at Storebæltskolen, der er en specialskole i Korsør, kort forinden havde indsendt en underretning om mistanke om vold i hjemmet. Det skete på foranledning af den mindste drengs beskrivelse af et eller flere optrin i hjemmet, hvor faren angiveligt har slået en af storebrødrene. De to mindste har begge gået på skolen.

En lærer, der har været ansat på skolen siden 1982 og har været klasselærer for begge drenge, forklarede i retten, at hun tog det ganske alvorligt, da den mindste beskrev og med fagter viste, hvad far har gjort med sit bælte. En rem, som i drengens terminologi også er en »sele«.

- Han er ikke en dreng, der fortæller historier. Der var alvor i den måde, han agerede på, forklarede hun i retslokalet.

Det samme sagde en pædagog i klassen, som ellers ikke tidligere har konstateret hverken blå mærker eller ømme punkter hos nogen af drengene.

Mor: Sønner løj om vold I kølvandet på underretningen blev børnene, på nær den 17-årige storesøster, fjernet fra familien. Dels videoafhørt, som skete, efter at kommunen havde hentet de to mindste på Storebæltskolen.

Ifølge moren, som også behøvede tolk under hele turen i vidneskranken efter 19 år i Danmark, har børnene ikke vidst, hvad det var, der var meningen. I videoafhøringerne, som også blev vist under retsmødet onsdag, beskrives vold med bælte og sko.

- Men de blev fortalt, at de skulle lave et skuespil, og at der skulle indspilles en film, sagde moren via tolken, som desuden bemærkede, at børnene måske har ladet sig inspirere af en arabisk tv-serie, hvor der angiveligt er scener med personer, der bliver slået.

- De gjorde som dem, sagde moren, som slog fast, at hun aldrig har lagt hånd på børnene eller overværet, at hendes ægtefælle har gjort noget lignende.

- Hverken min mand eller jeg har gjort sådan noget. Vi kan ikke blive sure, sagde moren, som dermed mener, at børnene har løjet.

- De har måske været påvirket fra skolen af, antydede hun.

Både hun og faren, der flere gange gabte, påpegede desuden samstemmende undervejs, at de ikke forstår, hvorfor deres børn skulle fjernes.

Ser meget Youtube Det samme indikerede den 17-årige storesøster, som også vidnede. Hun beskrev under vidneansvar, at børnene har det godt på de i alt 89 kvadratmeter på Motalavej, men at bølgerne selvfølgelig går højt indimellem. Som i alle andre familier.

- Vi har det godt og ikke nogen problemer. Og jeg gør da selv noget engang imellem, som jeg ikke må. Hvem gør ikke det, sagde søsteren, som her henviste til, at der aldrig er sket afstraffelse i form af vold.

Hun indikerede i øvrigt, at hendes småbrødre, særligt den ene, indimellem lyver, og at de inspireres af Youtube og computerfilm.

- De vil være som heltene, lød det fra søsteren i vidneskranken.

Der falder dom i dag torsdag.