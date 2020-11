Forældre er yderst tilfredse med skolen: Kommune får topplacering

Forældre til elever på Slagelse Kommunes skoler kvitterer i landsdækkende undersøgelse for, hvordan skolevæsnet tager sig af deres børn. Der er således fuld tilfredshed at spore, og Slagelse Kommune kan således indtage en 10. plads.

- Vi er rigtig glade for at se, at forældrenes tilfredshed med både skoler og SFO er så flot i Slagelse Kommune. Det er selvfølgelig de mange dygtige lærere og pædagogers fortjeneste, at vi indtager både en 10. og 14. plads, siger formand for børne- og ungeudvalget Helle Blak (SF), der med sidstnævnte placering henviser til SFO- og fritidsklubområdet, hvor tilfredsheden i den grad også er til at mærke.