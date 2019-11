Heidi og Michael Bønlykke Jensen mener, at deres søn William blev stemplet som en »bølle« på sin skole i Slagelse. Siden begyndte han at opføre sig netop som det. Foto: Anders Ole Olsen

Forældre: Vores barn blev set som en bølle - og blev til det

For en otte-årig dreng på Dalmose Skole har skoletiden siden vinter været turbulent og fyldt med konflikter. Det skyldes, at han er blevet stemplet som en »bølle« og ekskluderet fra fællesskabet, mener forældrepar. Forskning på området peger på, at den måde, vi møder børn, kan have betydning.

Heidi Bønlykke Jensen tænker tilbage på en af de mange gange, hun har forsøgt at få sin i dag otte-årige søn, William, til at sove. Det har været svært. For i en lang periode har han beklaget sig over utilpashed, hovedpine og svimmelhed.

