Voldstiltalt forældrepar slipper med betingede fængselsstraffe. Begge frifundet for mishandling.

Forældelse redder forældre: Slipper billigere for vold mod børn

Det blev ikke bevist, at der er foregået systematisk vold og mishandling i en børnefamilie i Slagelse. Forældre blev dog alligevel dømt for vold ad et par omgange, men slet ikke i det omfang, anklageskriftet ellers beskrev. Da flere forhold ligger mere end fem år tilbage, blev forældre kun kendt skyldige, men ikke dømt.

Slagelse - 02. juli 2020 kl. 21:34 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et forældrepar fra Slagelse blev torsdag eftermiddag idømt betingede fængselsstraffe for en til tider alt for hårdhændet behandling og opdragelse af børn.

Igennem 14 år skal den 38-årige mor og en et år yngre far og stedfar ifølge politiet have mishandlet og været voldelig i hjemmet på daglig basis. Som hævdet i anklageskriftet, der sendte de to på anklagebænken onsdag og torsdag.

Men det var langtfra, hvad Retten i Næstved fandt bevist efter de to retsdage, der mundede ud i en dom til begge forældre.

Således fandt man det bevist, at faren har slået parrets ene søn - ud af en børneflok på seks - flere gange i årenes løb, samt at moren har medvirket ved at se til. Men den systematiske afstraffelse blev de frifundet for, ligesom det skete i forhold til mishandling af samtlige børn. Det har der ifølge retten ikke været tale om.

Den 37-årige far blev derfor idømt fire måneders betinget fængsel med krav om 100 timers samfundstjeneste. En tidligere betinget dom er lagt oveni, så der bliver tale om en såkaldt fællesstraf.

Moren fik 60 dages betinget fængsel med krav om 60 timers samfundstjeneste og skal derfor heller ikke afsone.

De blev herudover begge kendt skyldige i vold i »enkeltstående tilfælde« begået mod de to nu voksne døtre Sabrina og Sarah Pedersen, som i Sjællandske i januar stod frem med deres beskrivelse af en barndom præget af druk, hashrygning og svigt, såvel som deres bror. Men da forholdene ligger mere end fem år tilbage, træder forældelsesfristen til.

Derfor indgår de forhold ikke i dommene.

Ifølge deres datter Sarah Pedersen, der stod for politianmeldelsen, er det skræmmende, at der kan foregå, hvad der er sket i hjemmet, og at man så bare kan gå fra retten på den måde. - Det er groft at sige, at det er forældet. Vi får aldrig vores barndom tilbage, og for os er det ikke forældet, siger hun.

