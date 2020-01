For mange indvandrerkvinder går hjemme: Beskæftigelse kan spare Slagelse for 25 mio. kr.

Se billedserie Analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at der er milliarder at hente ved at få ikke-vestlige indvandrere i arbejde. Særligt er der potentiale i Slagelse, som skønnes at kunne spare 25 millioner kroner årligt.

Slagelse - 03. januar 2020 kl. 06:20 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere kommuner halter gevaldigt bagefter, når talen falder på at få langtidsledige, ikke-vestlige indvandrere i job. I Korsør har man succes med at skære i ledighedsstatistikken for Motalavejs vedkommende, men i Slagelse vægrer man sig fortsat ved at gøre noget ekstra for den gruppe af ledige fra særligt Nordafrika og Mellemøsten, der grundet sprogvanskeligheder og manglende motivation for overhovedet at få et arbejde i praksis gemmes væk.

Således viser en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, at specielt Slagelse sakker bagud. Derfor er potentialet også stort, hvad angår millionerne, der kan hentes. Helt nøjagtigt er der 25,3 millioner kroner at spare om året i Slagelse Kommune, hvis man får lige så mange i beskæftigelse som i resten af landet. I nabokommunen Næstveds tilfælde drejer det sig 10,3 millioner kroner, mens man i Kalundborg kan spare 11,6 millioner kroner.

Det skriver Sjællandske. Ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) skal de kommuner, der svigter, til at svinge pisken.

- Det er jo en katastrofe - det bliver jeg nødt til at sige - at der er kommet så mange mennesker til vores land, som ikke har arbejdet, mens de har været her. Det er i sig selv et problem, at man rejser til et andet land og ikke tænker, at man skal gøre alt, hvad man kan for at bidrage, lød det fra Folketingets talerstol i november.

Men i Slagelse Kommune gør man alt, hvad man kan. Og alt, hvad der kan betale sig, lyder det fra borgmesteren.

- Der skal ikke herske nogen tvivl. Hvis vi kunne få dem i job, var det også det, vi gjorde. Men det er bare ikke sådan, virkeligheden er. De er så langt bagefter, at det vil koste umanerlig mange penge at få dem op på et niveau, hvor de efterfølgende kan få et arbejde. De mennesker, vi taler om, har været uden for arbejdsmarkedet i mange år, siger John Dyrby Paulsen (S), hvis parti i Slagelse sammen med eksempelvis Enhedslisten i efteråret 2017 sagde nej til at yde en ekstra indsats for en gruppe bestående af 180 personer - primært kvinder - som dengang syntes at være så langt fra arbejdsmarkedet, at det tilsyneladende ville betale sig bedre at fokusere andre steder. Snarere på de unge.

- Vi skønnede, at resultatet ikke ville blive godt. Det skal betale sig, og vi skal ikke jagte folk rundt. Dengang konkluderede vi, at vi hellere skal bruge ekstra penge på unge. Fremtidsperspektivet her er også bedre, men det betyder jo ikke, at gruppen ikke skal leve op til de krav, som alle andre skal, siger han.

Ifølge Dansk Folkeparti, som ad flere gange har efterspurgt ens regler for alle - uanset hudfarve og tilhørsforhold - bliver der taget særhensyn.

- Så det er ikke rigtigt, at alle er sidestillede. Vi har tidligere stillet forslag om, at alle skulle stilles lige - men det ville rød blok ikke være med til. Derfor er der de her særhensyn, og nogle har fået sociale ydelser i 20 år, uden vi har krævet så meget som et hammerslag fra dem, siger Henrik Brodersen, som kalder det vanvittigt.

- Vi friholder nogle mennesker, mens vi jagter andre, der er ved at forlade livet. Jeg vil faktisk tro, at flere vil få mere indhold i livet ved at komme i job, og nu kan vi så samtidig se, at der er 25 millioner kroner at spare, bemærker han.

Han mener desuden, at det politiske flertal i Slagelse svigter sit ansvar.

- Det er jo påfaldende, at vi har et flertal i Slagelse Kommune, der ser stort på det faktum, at hvis vi gør en lille ekstraindsats, så kan vi spare en masse millioner. Den slendrian har vi ikke råd til. Vi er pressede på børne- og ungeområdet og må spare alle mulige steder, men her lader vi bare stå til og gør ikke noget, siger han.