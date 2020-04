Eleverne har udover den obligatoriske undervisning også morgentræning to gange om ugen, der varetages af højt kvalificerede trænere. Foto: Slagelse Kommune Foto: © Lars Rønbøg

Send til din ven. X Artiklen: For første gang talenter nok til to idrætsklasser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

For første gang talenter nok til to idrætsklasser

Slagelse - 01. april 2020 kl. 07:56 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Muligheden for at kombinere sin idræt med sin skolegang er populær i Slagelse.

Et rekordstort antal ansøgere og en høj kvalitet i ansøgningerne betyder, at Nymarkskolen efter sommerferien byder velkommen til hele to idrætstalentklasser på 7. årgang.

Det er første gang siden idrætsklasserne startede i 2015, at der bliver to klasser på én årgang.

På Nymarkskolen kan man som elev på idrætstalentsporet både forene sin målrettede sport med ens faglige udvikling. Og det er altså så populært, at der må oprettes to klasser.

- Den ene klasse bliver en multiklasse med atleter fra mange forskellige idrætter som for eksempel svømning, volley, cykling, tennis, voltigering, springridning og teamgym. Mens den anden klasse bliver noget nyt. Nemlig en klasse udelukkende med atleter, både drenge og piger, inden for fodbold. Vi glæder os meget til at byde eleverne velkommen, der kommer rundt om fra skoler i det meste af kommunen, og som blandt andet kan se frem til at blive del af et helt unikt sammenhold, siger René Nielsen, skoleleder på Nymarkskolen.

I idrætstalentklassen har eleverne udover den obligatoriske undervisning også morgentræning to gange om ugen, som varetages af højt kvalificerede trænere og tager udgangspunkt i enten deres idræt eller en grundlæggende fysisk træning.

Den nye idrætstalentklasse med atleter inden for fodbold vil få et tæt samarbejde med trænere fra Slagelse Boldklub & Idrætsforening (SBI), som blandt andet vil stå for noget af morgentræningen.

- Vi ser frem til at møde og samarbejde med de mange dygtige piger og drenge, der alle dyrker fodbold på et godt niveau, og som er ambitiøse med både sport og skole. Vi vil naturligvis gerne være med til at bakke op om muligheden for, at de unge atleter kan dyrke deres sport i et miljø, hvor der samtidig også er fokus på den faglige læring. Som idrætsforening er vi med til at opfostre mange af de unge dygtige spillere, så vi er glade for, at vi i tæt samarbejde med Nymarkskolen kan understøtte atleternes sportslige udvikling, siger sportschef Søren Andersen fra SBI.

Ud over idrætstalentklasserne har Nymarkskolen generelt ekstra fokus på idræt, og derfor blev skolen i januar certificeret som Danmarks første idrætsskole af Team Danmark, DIF og VIA University College.